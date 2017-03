Hải quan cũng lúng túng về thủ tục

Sáng 24-4, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP tổ chức đối thoại giữa doanh nghiệp (DN) và Cục Hải quan TP. Các buổi đối thoại nhằm tạo cơ hội cho cơ quan quản lý trả lời, tháo gỡ vướng mắc cho DN. Thế nhưng trong cuộc đối thoại sáng qua, chính Cục Hải quan cũng lúng túng.

Cục loay hoay giải đáp thắc mắc

Một DN trong KCX Tân Thuận muốn mang nữ trang bay qua Hong Kong tham gia hội chợ triển lãm, sau đó sẽ mang về lại, hỏi thủ tục ra sao. Cục Hải quan hướng dẫn làm tờ khai tạm xuất tái nhập và về KCX Tân Thuận để nơi này hướng dẫn.

“Chúng tôi đã từng liên hệ KCX nhưng họ bảo chúng tôi không được đăng ký ở KCX. Nếu Cục trả lời vậy thì Cục cho xin văn bản chứng minh DN được mở tờ khai tạm xuất tái nhập ở KCX với! Chứ KCX họ cứ bảo chúng tôi ra Hải quan cảng Sài Gòn Khu vực 2 làm thủ tục” - DN trình bày. “Vậy thì DN mang ra làm thủ tục ở Khu vực 2 đi!” - Cục lại hướng dẫn. “Nhưng hàng muốn ra khỏi cổng KCX thì phải xuất trình giấy tờ, chưa làm thủ tục thì giấy đâu mà mang hàng đi được?” - DN vặn lại.

Cuối cùng Cục cũng lúng túng, trả lời: “Hàng này đặc thù, vàng bạc nhạy cảm, đưa ra Khu vực 2 làm thủ tục xong còn phải chuyển lên sân bay để bay đi nữa, lại càng phức tạp! Có lẽ làm công văn để... báo cáo Tổng cục Hải quan”. Đến đoạn “báo cáo” này nữa thì DN cũng đuối luôn!

Ông Nguyễn Thanh Long (Phòng Giám sát và quản lý Cục Hải quan TP) trả lời DN trong buổi đối thoại ngày 24-4. Ảnh: Q.NHƯ



Không riêng DN trên gặp khó khăn, Công ty TNHH Arrive Technologies VN (quận Tân Bình) thắc mắc về thủ tục đưa bo mạch thiết kế đi nước ngoài trình diễn thử cho khách hàng xem, sau đó sẽ mang về lại. Công ty đã làm công văn gửi hải quan sân bay thì được hướng dẫn đến Sở Công Thương TP. Đến sở này thì được hướng dẫn lên Bộ Công Thương. Công ty muốn Cục Hải quan hướng dẫn cụ thể, rõ ràng và nhấn mạnh bo mạch này mới hoàn toàn, không phải hàng cũ đã qua sử dụng.

Cục Hải quan hướng dẫn cứ khai hàng tạm xuất tái nhập với hải quan sân bay. DN vẫn băn khoăn: “Nếu hải quan sân bay bắt chúng tôi chứng minh đây là hàng mới, chưa qua sử dụng thì phải làm sao?”. Cục trấn an: “Hàng mới thì không vấn đề gì”!

Khai quan quá tốn kém

Tại buổi đối thoại, nhiều ý kiến than phiền về tờ khai hải quan theo hệ thống hải quan điện tử mới chỉ cho phép khai 50 dòng hàng hóa cho một tờ. Trong khi đó, đại diện Công ty F. cho biết: “Một lô hàng DN tôi phải khai cả ngàn dòng hàng, mà tờ khai kiểu này chỉ cho 50 dòng, phải khai thêm nhiều tờ khác thì tôi bị tăng lệ phí, tốn thời gian nữa!”. Vị này còn e ngại rằng với một mã hàng mà phải in một tờ giấy A4 thì một lô hàng phải in kèm cả ngàn tờ giấy.

Tương tự, một công ty khác thường xuyên có các lô hàng đến 300 dòng hàng. Công ty này kiến nghị “trong lúc chờ đồng bộ hệ thống thì hải quan làm ơn giúp DN đỡ tốn giấy tờ và đỡ tốn chỗ lưu giữ hồ sơ”.

Ông Nguyễn Thanh Long (Phòng Giám sát và Quản lý của Cục Hải quan TP) cho biết: “Hải quan in chứ các DN không phải in nhưng lệ phí tờ khai chắc chắn sẽ tăng. Bên cạnh đó, công chức giám sát hải quan sẽ quá tải với chuyện in kiểu mới này, xoay tới xoay lui mà máy in hỏng, mực hết, giấy hết một cái thôi là ùn tắc ngay”.

Trấn an DN, ông Nguyễn Trọng Hùng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP, cho rằng nay mai chạy thử hệ thống mới, nếu thấy việc in quá phức tạp thì có thể trở lại làm phụ lục bổ sung cho tờ khai. Còn về chuyện in, ông Hùng trả lời rằng: “300 dòng thì cũng chỉ khai thành sáu tờ thôi!”. Nghe ông “vô tư” mà nhiều DN than trời! Một tờ khai hiện có lệ phí 20.000 đồng, nay phải chia thành sáu tờ thì lệ phí tăng gấp sáu, đến 120.000 đồng. DN F. có đến cả ngàn dòng thì riêng chuyện khai thôi phải chịu mất đến 400.000 đồng một lô hàng!

DN đừng “khai cho cố” để hàng vào luồng xanh

Ông Nguyễn Quốc Toản, Phó Trưởng phòng Thuế xuất nhập khẩu, đề nghị Cục Hải quan cũng lưu ý DN các vấn đề về khai quan, chuyển tiền. Rất nhiều trường hợp ngân hàng ghi sai khi chuyển tiền, từ sai số tài khoản đến sai số tờ khai, sai ngày, sai mã số thuế... Chỉ cần sai một số, một chữ thôi thì hệ thống điện tử cũng không xử lý được. Vì vậy tiền nộp rồi mà không vào tài khoản cơ quan hải quan nên DN không thông quan được. DN cần lưu ý nhân viên ngân hàng không được sai.

Ngoài ra, vấn đề DN hủy tờ khai thời gian qua khá nhiều. Có tình trạng DN có một lô hàng thôi nhưng nộp tờ khai xong lại hủy, khai tờ khác, rồi cũng hủy tiếp, khai lại... “Mục tiêu của DN có phải là tìm luồng xanh, vàng để đi nhận hàng, còn bị phân vào luồng đỏ thì hủy đi, ngồi khai lại hoài chờ cho xanh?! DN đừng làm vậy vì hải quan sẽ có hệ thống để thống kê số tờ khai hủy và mời DN lên hỏi xem vì sao một lô hàng mà khai hoài vậy”!

QUỲNH NHƯ