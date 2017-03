Hàn là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam

Tại cuộc hội thảo diễn ra gày 4/10 này, đại biểu tham dự đều nhất trí rằng sau khi Hiệp định Thương mại tự do ASEAN-Hàn Quốc có hiệu lực, ASEAN đã trở thành đối tác hợp tác kinh tế quan trọng của Hàn Quốc.



Quan hệ giữa Hàn Quốc và Việt Nam ngày càng chặt chẽ. Trong nhiều năm qua, Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ tư, thị trường xuất khẩu lớn thứ bảy và thị trường nhập khẩu lớn thứ hai của Việt Nam.



Theo ông Bùi Huy Sơn, Vụ trưởng Vụ Châu Á Thái Bình Dương, Bộ Công Thương, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Hàn Quốc từ năm 2007 đến nay đã liên tục tăng.



Cụ thể, năm 2007, kim ngạch thương mại hai chiều Việt-Hàn đạt 6,587 tỷ USD; năm 2008 là 8,850 tỷ USD; 2009 là 9,040 tỷ USD và đến tháng Bảy đã đạt được 6,476 tỷ USD.



Từ nay đến năm 2015, Việt Nam và Hàn Quốc sẽ phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều của hai nước lên tới 20 tỷ USD.



Tính trong bảy tháng đầu năm nay, cơ cấu các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Hàn Quốc như sau nhóm hàng thủy sản, dệt may, dầu thô và than đá là mặt hàng chiếm ưu thế; thủy sản chiếm tỷ trọng tới 12,8%; dệt may chiếm 11,1% và dầu thô là 10,6%.



Trong khi đó, mặt hàng vải, máy móc thiết bị dụng cụ, phụ tùng và sắt thép lại là nhóm hàng chính mà Việt Nam nhập khẩu từ Hàn Quốc. Ba nhóm hàng này đã chiếm tới 34% tỷ trọng tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam.



Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Thành Biên cho biết, cơ cấu xuất nhập khẩu của Việt Nam-Hàn Quốc có nhiều thuận lợi, các mặt hàng có tính bổ sung lẫn nhau.



Hội thảo lần này sẽ mang đến thông tin hữu ích giúp doanh nghiệp hai nước vận dụng tốt hơn Hiệp định Thương mại tự do ASEAN-Hàn Quốc./.





Theo Hải Yến (TTXVN/Vietnam+)