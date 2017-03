Hãng cà phê bị chỉ trích vì ưu ái...chân dài

Trong mẫu quảng cáo chương trình “Uống 1 tặng 1”, hãng này ghi rõ “nhằm cổ vũ cho chiều cao tiêu chuẩn mới của phụ nữ Việt”, hãng sẽ tặng thức uống miễn phí cho khách hàng nữ có chiều cao 1,65m trở lên khi mua bất kỳ thức uống nào.



Ngay khi đăng tải lên trang Facebook của mình poster quảng cáo này, hãng lập tức bị cư dân mạng “ném đá”.



Phần lớn ý kiến đều cho rằng việc hãng đưa ra tiêu chí chiều cao cho chương trình tiếp thị này là không tinh tế khi đụng chạm đến vấn đề nhạy cảm, liên quan đến hình thức của người tiêu dùng.



Nickname Tít Thò Lò viết: “Cái này ở nước ngoài sẽ bị kiện là Customer Discrimanation (phân biệt đối xử với khách hàng). Mất ối tiền đấy chứ”.



Trong khi đó nickname Nguyen Ngoc Hanh tỏ ra mỉa mai khi nói: “Using "long legs girls" campaign can't lure any one in. You guys need an ads agency before it's too late!!!” (Sử dụng chiến dịch Những cô gái chân dài chẳng dụ được bất kỳ ai vào cửa hàng của các bạn đâu. Tốt nhất là hãng nên thuê một công ty quảng cáo trước khi quá muộn).



Bình luận của nickname Vu Nguyen lại nhận được nhiều lượt “like” khi phân tích vấn đề một cách logic: “Chiều cao hay hình dáng bên ngoài của 1 người được ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố nhưng phần lớn là do di truyền. Vậy hãng ra cái campaign (chiến dịch) như thế này sẽ giúp ích như thế nào cho mục tiêu nâng chiều cao trung bình của người Việt Nam? Càng đáng nói hơn khi campaign ủng hộ mục tiêu tức là những người đã cao sẵn rồi, trong khi cách làm như thế nào để người VN cao hơn thì hãng chẳng hề biết! Theo mình nghĩ campaign này sẽ thành công hơn nếu như dùng 1 phần thu nhập từ việc bán cà phê để lập 1 cái quỹ mua sữa tặng cho trẻ em nghèo. Nếu toàn dân mà không cao, lấy đâu ra cái mục tiêu 1,65m?”.



Thêm vào đó, rất nhiều người cũng cho rằng hãng đã không thực tế khi đưa ra chương trình này bởi làm thế nào nhân viên bán hàng xác định được chiều cao chính xác của khách hàng! Liệu các bạn nữ có phải mang theo giấy khám sức khỏe hoặc cởi giày, bỏ guốc để đo chiều cao và nhận một thức uống miễn phí hay không…



Trước phản ứng gay gắt từ dư luận, ngày 10-12 hãng này đã quyết định hủy bỏ chương trình “Uống 1 tặng 1” và gửi lời xin lỗi trên Facebook của mình, thành thật xin lỗi vì đã tạo ra những ý kiến phản đối và buồn lòng khách hàng của mình. Hãng này cho rằng chỉ muốn tăng lượng khách hàng đến với cửa hàng chứ không phải vì mục đích kỳ thị ai cả. Hãng thừa nhận "Chúng tôi đã đưa ra điều kiện không phù hợp cho chương trình "Uống 1 tặng 1".





Theo NGUYÊN PHẠM (TTO)