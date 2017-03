Hàng chục ngàn DN ‘chết’, sao nói là bình thường?

Có được tự do kinh doanh vàng tài khoản? Hàng trăm thông tư của các bộ, ngành cụ thể hóa điều kiện kinh doanh của Luật DN và Luật Đầu tư nhưng thực ra là đặt ra điều kiện kinh doanh. Hiện nay điều kiện kinh doanh vẫn là vướng mắc lớn nhất trong việc thi hành hai luật này. Kinh doanh vàng tài khoản (sàn vàng) không có trong danh mục cấm cũng như kinh doanh có điều kiện thì có được tự do kinh doanh không? Hoặc dự thảo nghị định quy định về các điều kiện kinh doanh đối với dịch vụ hòa giải thương mại đang trình Chính phủ nhưng ngành nghề này lại không có trong số 267 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện? Luật sư TRƯƠNG THANH ĐỨC, thành viên Tổ công tác thi hành Luật DN, Luật Đầu tư Nhìn lại thời gian qua, vì để ổn định vĩ mô nên sự can thiệp hành chính của Nhà nước vào nền kinh tế là rất nhiều. Các ngành đều bị can thiệp và tình trạng này trở nên phổ biến. Bởi vậy, những tiến bộ của Luật DN, Luật Đầu tư và Nghị quyết 19 dường như mới chỉ dừng lại trên giấy tờ, văn bản, còn tác động thực chất đến nền kinh tế thì còn khoảng cách xa. Ông NGUYỄN ĐÌNH CUNG