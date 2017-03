Hàng chục nghìn đồ chơi trẻ em độc hại bị bắt

Ngày 22/8, Đội Quản lý thị trường số 1 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) đã phát hiện, thu giữ 10 bao đồ chơi trẻ em do nước ngoài sản xuất với 30.000 sản phẩm (tương đương 700 kg) không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, không có chứng nhận hợp chuẩn (CR).

Theo đó, số đồ chơi được xe ôtô mang biển kiểm soát 29L-9043 do lái xe Bùi Văn Tâm (sinh năm 1989, địa chỉ Tân Lập, Lạc Sơn, Hòa Bình) điều khiểu để vận chuyển. Khi xe đang dừng đỗ tại khu vực Chương Dương Độ, đường Hồng Hà (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị lực lượng chức năng phát hiện. Lái xe không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì liên quan đến tính hợp pháp của lô hàng.



Lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra trong mùa trung thu để ngăn chặn đồ chơi trẻ em nhập lậu



Trước đó, ngày 21/8, Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp với Tổ công tác tuyến (Phòng An ninh bảo vệ chính trị nội bộ 4 - Công an thành phố Hà Nội) kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 14M - 3212 đang dừng đỗ tại đường Pháp Vân (quận Hoàng Mai), phát hiện 8.012 sản phẩm đồ chơi trẻ em do nước ngoài sản xuất. Lái xe Phạm Văn Khôi (Đông Hà, Quảng Ninh) không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, hàng hóa không có tem hợp chuẩn (CR).

Theo cán bộ quản lý thị trường, Tết trung thu đang đến gần, do vậy tình trạng vận chuyển, kinh doanh đồ chơi không rõ nguồn gốc xuất xứ cũng gia tăng.

Theo Lê Tú (Dân Trí)