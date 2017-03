Hàng hóa tết dồi dào, giá bình ổn

(PL)- Báo cáo tại buổi họp giao ban do Bộ Công Thương tổ chức sáng 1-2, ông Võ Văn Quyền, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cho biết tốc độ lưu chuyển hàng hóa tháng 1-2016 tăng 3,5% so với tháng 12-2015 và tăng 10,75% so với cùng kỳ, điều đó cho thấy sức mua đã tăng trở lại.

Bên cạnh đó, nguồn cung hàng hóa trước, trong và sau tết cũng được các địa phương chuẩn bị chu đáo đã góp phần kìm chỉ số giá tiêu dùng tăng cao. Hiện đã có 53/63 tỉnh, thành trên cả nước thực hiện chương trình bình ổn giá. Cùng với đó, nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá trong dịp này thể hiện sự quyết tâm của hệ thống thương mại trong việc phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. “Bên cạnh việc bán hàng bình ổn giá thì 100% các điểm này đều bán hàng Việt. Với mức dự báo nhu cầu tiêu thụ hàng hóa tết tăng 10%-15% so với các tháng bình thường nhưng hàng hóa vẫn đảm bảo” - ông Quyền cho biết. N.THẠCH