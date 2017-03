Hàng loạt doanh nghiệp Việt 'sập bẫy' đối tác ngoại

Một số lưu ý khi xuất khẩu Theo VASEP, đối với khâu thanh toán, lưu ý tìm hiểu nguyên tắc, thông lệ quốc tế để nắm rõ vai trò, trách nhiệm của các bên liên quan. Trong quá trình thực hiện giao dịch, DN có thể cân nhắc việc sử dụng các dịch vụ của ngân hàng (như xác nhận thư tín dụng, chiết khấu miễn truy đòi, bao thanh toán xuất khẩu…) để có thêm sự đảm bảo cho khả năng đòi tiền từ phía ngân hàng cung cấp dịch vụ, cũng như hỗ trợ DN tìm hiểu, đánh giá các thông tin về nhà nhập khẩu, đơn vị phát hành thư tín dụng. Đề nghị Bộ Công an vào cuộc Có thông tin Ngân hàng General Equity tại New Zealand đã đóng cửa từ năm 2014 nhưng vẫn mở được L/C. Hiệp hội đã gửi công văn cho Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công Thương và đại sứ quán các nước có trụ sở của Công ty Echopack và Ngân hàng General Equity để điều tra thông tin lừa đảo, hỗ trợ DN Việt Nam. Bên cạnh đó, các DN cũng đang có phương án giải quyết bằng pháp luật với công ty lừa đảo Echopack. Ông TRƯƠNG ĐÌNH HÒE, Tổng Thư ký VASEP