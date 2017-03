Hàng ngàn người kinh doanh sẽ phải 'chia tay' chung cư?

Cấm vì an ninh, an toàn chung Việc không cho phép kinh doanh trong căn hộ chung cư là đúng quy định. Bởi thực tế nếu cho phép kinh doanh thì có thể không đảm bảo về an ninh, trật tự, môi trường sống của các cư dân chung cư. Mặt khác, nhà chung cư được thiết kế với chức năng phù hợp với công trình nhà ở nên nếu cho phép sử dụng vào mục đích khác thì khó đảm bảo điều kiện an toàn công trình. khi cấm kinh doanh trong chung cư như vậy, nhiều người than phiền rằng xâm phạm quyền sở hữu của họ. Khi chúng tôi tư vấn cho DN về đăng ký kinh doanh, nhiều người cũng căn vặn tại sao nhà phố cũng là nhà ở mà được kinh doanh, buôn bán, còn nhà chung cư của họ thì lại không được? Tuy nhiên, theo tôi vì lợi ích chung cho cộng đồng dân cư sinh sống tại chung cư thì việc không cho đặt trụ sở tại chung cư là hợp lý. Luật sư NGUYỄN ĐỨC CHÁNH,

Đoàn Luật sư TP.HCM Nên cho phép buôn bán qua mạng Muốn kinh doanh nhưng nếu đăng ký hộ gia đình tại căn hộ chung cư thì không được cơ quan chức năng cho đăng ký; hoặc cho đăng ký nhưng lại bảo là không được kinh doanh, nếu phát hiện sẽ bị phạt. Thực tế nhiều người ở căn hộ chung cư vẫn lên Facebook bán quần áo, bán rau củ quả tươi, bán bánh tự làm... giao tận nơi cho khách hàng. Tức khách hàng không cần phải đến chung cư để giao dịch. Trường hợp khách có đến chung cư thì cũng được kiểm soát bằng thẻ từ, rồi bảo vệ kiểm tra… nên đâu thể tự do đi thang máy lên các tầng được. Do đó tôi mong rằng các cơ quan quản lý để cho DN nhỏ lẻ, những người làm dịch vụ qua mạng… có đăng ký trụ sở tại nhà chung cư của mình được kinh doanh. Chị NGUYỄN HƯƠNG, kinh doanh quần áo

tại một chung cư ở quận Tân Phú, TP.HCM Chỉ kinh doanh trong phần diện tích kinh doanh Theo Nghị định 99/2015, phần diện tích dùng để kinh doanh của nhà chung cư thì được phép kinh doanh nhưng cấm các ngành nghề, hàng hóa như vật liệu gây cháy nổ và các ngành nghề gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của người sử dụng nhà chung cư theo quy định của pháp luật phòng cháy, chữa cháy; kinh doanh vũ trường; sửa chữa xe có động cơ; giết mổ gia súc; các hoạt động kinh doanh dịch vụ gây ô nhiễm khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Trường hợp kinh doanh dịch vụ nhà hàng, karaoke, quán bar thì phải bảo đảm cách âm, tuân thủ yêu cầu về phòng, chống cháy nổ; có nơi thoát hiểm và chấp hành các điều kiện kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.