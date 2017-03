Hàng nhãn riêng chỉ có lợi trước mắt

Hầu hết các siêu thị có hàng nhãn riêng Hiện tại Big C có khoảng gần 1.000 mặt hàng là hàng nhãn riêng với các thương hiệu Big C, Hương vị Big C, Bakery by Big C… chiếm khoảng 2% trên tổng số gần 50.000 mặt hàng bày bán tại siêu thị. Siêu thị Co.opmart có khoảng 250 hàng nhãn riêng ở một số ngành hàng như thực phẩm chế biến, chiếm khoảng 30% trong tổng hàng hóa. Metro Cash & Carry Việt Nam có bảy thương hiệu riêng gồm Aro, Fine Food, H Line, Horeca Select, Fine Dreaming, Sigma và Tarrington House. Các sản phẩm hàng nhãn riêng của Metro năm 2013 chiếm khoảng 8%-10% tổng số sản phẩm phân phối. Dự kiến đến năm 2015 con số này sẽ khoảng 18%-20%.