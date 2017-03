Hàng nhập khẩu tăng giá theo đôla

Dự định mua tặng cô con gái đỗ đại học chiếc xe SH Italia từ đầu tháng 9, nhưng do bận bịu nửa cuối tháng 10, cô Tuyết (Mai Động, Hà Nội) mới đi chọn. Chiếc xe SH cô định mua giá 8.500 đôla, nếu mua từ tháng 9, giá chỉ 175 triệu đồng. Nhưng để đến giữa tháng 10, giá đã lên đến gần 177 triệu đồng và tính đến ngày hôm nay là hơn 178 triệu đồng.



Cô Tuyết chia sẻ, với tỷ giá đôla cao lại tăng liên tục như hiện nay, cô rất phân vân không biết có nên mua xe luôn không. "Giờ mà lấy thì đúng là hớ 3 triệu vì có thể chỉ tháng sau tỷ giá sẽ xuống. Nhưng cô con gái nhập học 2 tháng rồi, nói tặng mà cứ hứa lên hứa xuống cũng không hay", cô Tuyết nói.







Một số sản phẩm nhập khẩu tăng giá bán do đôla ngân hàng tăng liên tiếp. Ảnh: Xuân Ngọc

Một số dịch vụ tính theo giá đôla còn áp dụng tỷ giá chênh hơn đến 500 đồng so với các ngân hàng.

Không riêng cô Tuyết, nhiều người có ý định mua hàng nhập khẩu cũng đang nín thở theo dõi giá USD những ngày qua. Đơn cử như nếu mua một chiếc xế hộp Chevrolet model Captiva LTZ D, giá 37.400 USD ở thời điểm cuối tháng 9, áp dụng tỷ giá 20.650 đồng, người tiêu dùng phải bỏ ra số tiền 772,3 triệu đồng. Nhưng với tỷ giá liên tục nhảy vọt lên đến 20.995 đồng như hiện nay, khách hàng sẽ phải trả tới 785,2 triệu đồng, đắt thêm 13 triệu đồng trong vòng chưa đầy một tháng.Phụ trách kinh doanh của một trung tâm điện máy trên phố Thanh Nhàn (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, giá nhiều sản phẩm điện tử, điện lạnh nhập khẩu cũng đang tăng giá từ 50.000 đồng đến 400.000 đồng. Nhưng theo chị, điều đó chỉ một phần do tác động của tỷ giá, nguyên nhân chính là từ đầu tháng 10, một số hãng như Sharp, Panasonic,... cũng điều chỉnh bảng giá.Tỷ giá USD liên ngân hàng ngày 25/10 đã lên 20.955 đồng, tăng gần 300 đồng một đôla so với ngày 11/10. Tuy nhiên, mức tính theo tỷ giá của nhiều dịch vụ còn tăng nhiều hơn mức này.Nhiều sản phẩm, dịch vụ tính theo đôla còn áp dụng theo tỷ giá chênh hơn đến 500 đồng so với các ngân hàng. Gọi điện đến hỏi một lữ hành quốc tế về chuyến du lịch đi Hàn Quốc, chị Xuân nhận báo giá gần một nghìn USD. Chị Xuân được nhân viên ở đó cho hay, có thể thay toán bằng tiền mặt hoặc đôla nhưng họ tính theo tỷ giá 21.500 đồng. "Những chuyến du lịch nước ngoài, việc ăn ở, đi lại, lệ phí đều bằng đôla nên khi có biến động tỷ giá, giá tour ngay lập tức cũng bị ảnh hưởng nên khó để niêm yết theo giá VNĐ", nhân viên tại đó giải thích.Song, bên cạnh đó vẫn có một ít hàng nhập khẩu, xách tay đang có chiều hướng giảm giá trên thị trường. Anh Tuấn Anh, chủ cửa hàng chuyên kinh doanh những sản phẩm công nghệ của Apple cho hay, khi mới xuất hiện ở thị trường Việt Nam, chiếc iPhone 4S bản 16GB giá hơn 28 triệu đồng. Ngày 20/10, mức giá này chỉ còn 24,4 triệu đồng và đến hôm nay, giá xuống 23,8 triệu đồng mỗi chiếc. Trong khi đó, giá nhập bằng đôla bên nước ngoài gần như không giảm và tỷ giá liên tục tăng mạnh.Anh Tuấn Anh cho biết, hàng công nghệ nhập khẩu có giá lên hay xuống, ngoài lý do nguồn cung, hãng sản xuất, đơn vị phân phối và tỷ giá còn bởi một phần từ chính tâm lý của người tiêu dùng. Anh Tuấn Anh giải thích, do lúc đầu rất "sốt" nên dù tỷ giá nhập chỉ khoảng 20.700 đồng, giá một chiếc iPhone 4S cũng lên đến trên 28 triệu đồng. Nhưng khi thị trường phát hiện ra một số hạn chế của "trái táo" mới thì tỷ giá lên đến gần 21.000 đồng, giá vẫn xuống tới hơn 4 triệu đồng mỗi chiếc.Theo anh Tuấn Anh, người tiêu dùng nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định mua hàng nhập ngoại, xách tay ở thời điểm tỷ giá liên tục lên và tăng mạnh như hiện nay. Nhưng nếu 'ăn theo' tỷ giá, độ chênh thường không lớn bằng mức giá lên hoặc xuống do phản ứng, thị hiếu của người tiêu dùng đối với sản phẩm đó. "Khách hàng cũng nên quan tâm và lường trước về độ 'hot' của món hàng để tránh bị hớ khi mua hàng công nghệ nhập khẩu", anh Tuấn Anh tư vấn.