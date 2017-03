Hàng tấn bột ngọt thương hiệu lớn bị làm giả từ bột ngọt Trung Quốc

Từ lời khai các đối tượng trong đường dây sản xuất, buôn bán, tiêu thụ hàng giả, lực lượng Cảnh sát kinh tế tiếp tục điều tra, bước đầu làm rõ: Trần Thị Mỹ Hương (SN 1972, trú tại 2/14/96 đường Đặng Thái Thân, TP Huế, nghề nghiệp buôn bán chợ Đông Ba) là người trực tiếp cung cấp số bột ngọt có nguồn gốc của Trung Quốc và các bao bì làm giả nhãn hiệu Ajnomoto, Miwon, A-one, Thai Fermenttiom Ind.Co;Ltd … cho Lê Quý Hiệp, Lê Thị Lan, Nguyễn Thị Ánh Minh… để thực hiện hành vi sản xuất hàng giả.



Đối tượng Trần Thị Mỹ Hương đã thừa nhận việc cung cấp bột ngọt và các bao bì được làm giả các nhãn hiệu.



Sau nhiều ngày tập trung điều tra, lực lượng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện, lập biên bản tạm giữ 8 tạ bột ngọt các loại, 15.400 mẫu vỏ bao bì, 140 bao tải bột ngọt loại Trung Quốc loại 25kg, 2 cân dĩa, 2 máy ép bao ni lông.









Bột ngọt từ Trung Quốc của Hương đem về cung cấp cho các đại lý cấp dưới phân ra trong các bao giả bột ngọt hãng nổi tiếng







Hương cũng làm thêm nhiệm vụ cung cấp bao bì giả



Theo khai nhận, bột ngọt Trung Quốc được các đối tượng đóng gói vào bao bì mang các nhãn hiệu lớn với loại có trọng lượng 0,5 kg và 1 kg.Sau hơn 3 tháng thực hiện hành vi sản xuất hàng giả: các đối tượng đã sản xuất 7- 8 tấn bột ngọt và trung bình mỗi ngày tiêu thụ hết gần 2 tạ bột ngọt. Sau đó, đưa đi tiêu thụ trên địa bàn TP Huế, thị xã Hương Thủy, Hương Trà, huyện A Lưới, Phong Điền, tỉnh Quảng Trị.Đặc biệt, theo thông tin bước đầu của cơ quan điều tra Công an TP Huế: Sau khi sản xuất ra hàng giả, các đối tượng còn có thủ đoạn đưa lên cửa khẩu Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) sau đó nhập trở lại địa bàn TP Huế và các huyện lân cận để đánh lừa khách hàng, nhất là bột ngọt mang nhãn hiệu Thai Fermenttiom Ind.Co;Ltd.Hiện lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, đồng thời củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can xử lý nghiêm hành vi sản xuất hàng giả của các đối tượng có liên quan theo qui định của pháp luật.