Hàng tết rục rịch tăng giá

Tăng giá theo tâm lý

Tôm khô tại chợ đầu mối Bình Tây có giá từ 300.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng mỗi ký tùy loại. Tôm khô Cà Mau loại 1 giá 820.000 đồng/kg. “Tôm khô gần tết mỗi ngày mỗi giá. Chị nên mua bây giờ rồi về bảo quản trong tủ lạnh chứ để một tuần nữa không chắc có giá như hiện nay” - một người bán hàng cho biết. Cũng loại tôm này, ở chợ Bình Tây có sạp bán với giá 782.000-850.000đồng/kg.

Các chợ lẻ như Phạm Văn Hai (quận Tân Bình), Nguyễn Văn Trỗi (quận 3), Bà Chiểu… tôm khô Cà Mau loại 1 giá khoảng 850.000 đồng/kg, có nơi bán ở mức từ 900.000-950.000 đồng/kg đến 1.150.000 đồng/kg. Chị Nguyễn Thị Ngà, tiểu thương chợ Nguyễn Văn Trỗi, giải thích do còn hàng cũ chị mới bán với giá 850.000 đồng/kg. nếu lấy hàng mới vào thời điểm này thì sẽ không có giá như vậy.

Ở Siêu thị Big C, tôm khô Cà Mau loại 1 có giá 1.349.000 đồng/kg.

Ông Lâm Tuấn Hùng, quản lý ngành hàng thực phẩm tươi sống Siêu thị Lotte Mart, cho biết so với năm ngoái, giá tôm khô Cà Mau tại siêu thị thấp hơn 5% (năm ngoái 1.890.000 đồng/kg). Năm nay siêu thị cam kết giá rẻ hơn và lượng hàng nhiều hơn năm ngoái 5%, trải đều ở 10 siêu thị.

Một DN trong ngành chế biến thực phẩm ở An Giang cho biết năm nay giá tôm khô không tăng. So với bình quân thu nhập thì giá tôm như vậy là cao nên sức mua giảm. Trong khi đó khô cá sặc lại giảm 20.000-30.000 đồng/kg còn 300.000-310.000 đồng/kg.

Các siêu thị cam kết thực phẩm tươi sống sẽ có giá tốt nhất trong dịp tết này. Ảnh: TÚ UYÊN

Mặt hàng mì Hảo Hảo, gần một tuần nay giá tăng khoảng 3.000-5.000 đồng/thùng tùy loại, một số cửa hàng, điểm bán phản ánh. Do hút hàng nên nhà phân phối tăng giá. “Không có hàng để bán. Nhân viên tiếp thị của hãng nói qua tết mới có hàng lại” - cô T. chợ Phạm Văn Hai cho biết.

Tại Siêu thị Big C Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình), ở kệ hàng mì gói Hảo Hảo có ghi dòng chữ “Sản phẩm tạm thời hết hàng từ ngày 20-1”. Nhưng ở Lotte Mart Tân Bình thì mì gói Hảo Hảo giảm giá còn 94.000 đồng/thùng, giá bán lẻ 3.300 đồng/gói.

Đại diện Lotte Mart cho biết mì Hảo Hảo không tăng giá, siêu thị không nhận được thông báo tăng giá từ nhà cung cấp. Giá bán hiện tại giảm 5% là do siêu thị đang áp dụng chương trình khuyến mãi.

Còn ông Lê Văn Hùng, Trưởng phòng Marketing Công ty Vina Acecook, cho hay chủ trương của công ty là không tăng giá và cung ứng đủ hàng cho thị trường. Tuy nhiên, gần đây công ty có những thay đổi chiến lược để nâng cao năng lực cạnh tranh nên phải rà soát các khâu, trong đó có các nhà cung cấp, dẫn đến một số nơi thiếu hàng cục bộ. Có thể trên thị trường hút hàng nên người bán tự điều chỉnh giá. Tuy nhiên, công ty có hệ thống kinh doanh, kiểm soát tốt thị trường, ở những nơi nào thiếu hàng công ty sẽ có biện pháp để bình ổn thị trường.

Giá hạt điều lụa tại chợ đầu mối khoảng 200.000-220.000 đồng/kg. Tại chợ Phạm Văn Hai, chợ Bà Chiểu, một số sạp để giá 240.000-280.000 đồng/kg loại hạt điều lụa, 250.000-300.000 đồng/kg loại hạt điều bóc vỏ. Một tiểu thương chợ Phạm Văn Hai nêu lý do giá hạt điều tăng hơn so với những tháng thường 10.000-20.000 đồng/kg do phía Bắc nhập hàng nhiều nên hút hàng.

Không chỉ thực phẩm khô, trái cây cũng rục rịch tăng giá. Tại các chợ, bưởi da xanh giá 65.000 đồng/kg, tăng 10.000 đồng/kg; thanh long 35.000 đồng/kg, cũng tăng 10.000 đồng/kg; mãng cầu 55.000 đồng/kg, tăng 10.000-15.000 đồng/kg; táo Gala Mỹ tăng 10.000 đồng/kg lên 80.000 đồng/kg. Các tiểu thương cho rằng gần tết giá trái cây còn tiếp tục tăng nữa.

Giá tăng nhưng không đột biến

Chỉ trong tuần qua, giá rau, củ quả, thủy hải sản, thịt… tại một số chợ lên xuống theo nhu cầu thị trường. Thịt bò phi lê giảm còn 260.000 đồng/kg, tôm bạc giảm còn 120.000 đồng/kg, cá hường tăng 15.000 đồng/kg lên 65.000 đồng/kg, cà chua tăng 3.000 đồng/kg lên 15.000 đồng/kg…

Ông Lâm Tuấn Hùng, quản lý ngành hàng thực phẩm tươi sống siêu thị Lotte Mart, cho biết siêu thị cam kết hàng tươi sống có nguồn hàng ổn định. Do mặt hàng này phải tiêu thụ trong ngày nên đến cận tết giá từ nhà cung cấp sẽ tăng nhẹ khoảng 5% vì hút hàng. Còn thực phẩm khô siêu thị cam kết không tăng giá, ngược lại có nhiều ưu đãi, khuyến mãi và sản phẩm tặng kèm.

Trong khi đó, tại một số cửa hàng hệ thống Vissan, thịt heo giảm từ 5.000 đồng/kg (đùi, vai, nách…) đến 10.000 đồng/kg (cốt lết, sườn, xương, đuôi…).

Nhiều tiểu thương chia sẻ mọi năm giờ này người dân đã nhộn nhịp đi mua sắm tết nhưng năm nay không khí trầm lắng hẳn. Do vậy bán được chừng nào lấy hàng chừng đó chứ không trữ hàng nhiều.

Ông Nguyễn Trí Công, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, nhận xét theo quy luật, nhu cầu thị trường tập trung vào những ngày cận tết nên giá cả sẽ tăng nhưng không đột biến. Các kênh phân phối đều mở cửa sớm nên không còn tình trạng mua thịt heo để trữ ba ngày tết nữa, các DN cũng đã dự phòng nên không lo ngại giá tăng cao.

Theo ông Công, hiện nay nguồn heo, gà đảm bảo cung ứng cho nhu cầu thị trường TP nên khó tăng giá.