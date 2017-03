Hàng trăm người bao vây đòi tiền mua hàng rởm

Hàng trăm người dân kéo đến trả lại sản phẩm vì cho là hàng rởm. Ảnh: K.U

Anh Xê đã phải bỏ ra 1,6 triệu đồng để mua chiếc nồi hấp made in China. Ảnh: K.U

Nhân viên quản lý của công ty đang trả lại tiền cho người dân. Ảnh: K.U

Theo Kh. Uyên (VNE)



Tối 16/7, trời mưa như trút nước nhưng hàng trăm người dân ở thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) vẫn đội mưa mang hàng đến nhà hàng Tây Nguyên (đường Hai Bà Trưng, thị xã Gia Nghĩa) “bắt đền” Công ty TNHH XNK Đông Thịnh (có trụ sở chính tại TP HCM) vì cho rằng công ty đã bán hàng dỏm cho họ.Anh Nguyễn Xê (trú phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa) cho biết, ngày 14/7, thấy công ty phát tờ rơi tổ chức Hội thảo với nội dung “Bán hàng tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu khí thải và bảo vệ môi trường” nên anh ghé thăm. Sau gần 2 ngày được các nhân viên giới thiệu hàng loạt sản phẩm và cam kết với người dân bán hàng chính hãng, anh cũng đăng ký mua một bộ nồi hấp với giá gốc 3,2 triệu đồng, nhưng vì hàng khuyến mãi nên chỉ phải trả 1,6 triệu."Khi nhận hàng, tôi tin tưởng là công ty làm ăn chính đáng nên không kiểm tra, ai ngờ về nhà mở ra xem thì đó là hàng Trung Quốc mà giá thực trên thị trường chưa đến 500.000 đồng”, anh Xê bức xúc.Còn anh Nguyễn Tiến Hưng (trú phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa) cũng "bực" không kém: “Sau buổi hội thảo, nhân viên công ty nói ai mua hàng thì phải đóng tiền trước rồi ra ngoài đợi, khi nào xe đưa hàng đến thì đưa phiếu vào lấy sản phẩm mình mua. Sau khi chúng tôi phát hiện hàng giả, kêu trả lại thì giám đốc công ty bỏ đi biệt tăm. Cũng may là còn giữ lại được cô quản lý, chứ không thì hàng trăm người dân đã bị họ lừa”.Theo quan sát, sản phẩm mà người mua là hàng do Công ty TNHH XNK Đông Thịnh nhập khẩu từ Trung Quốc về. “Do người dân lầm tưởng là hàng của công ty sản xuất tại Việt Nam nên mới mua, chứ biết hàng Trung Quốc thì ai mua làm gì, những sản phẩm này đầy rẫy ngoài chợ”, anh Hưng cho biết thêm.Theo phản ánh của người dân, số lượng hàng mà công ty bán ra lên đến hàng trăm triệu đồng, nhưng không có chứng từ hóa đơn hay phiếu bảo hành cho người mua. Bên cạnh đó, việc bán hàng cũng thể hiện nhiều dấu hiệu khiến người mua bất an như công ty thu tiền trước, chỉ đưa cho người dân một tờ phiếu mua hàng sơ sài, khi xe đưa hàng đến thì nhân viên phát sản phẩm rồi giữ lại luôn tờ phiếu mua hàng này.Trao đổi với PV, một cán bộ Phòng CSĐT Công an thị xã Gia Nghĩa cho biết: “Trước mắt, theo yêu cầu của người dân, công ty phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền mà người dân đã bỏ ra mua sản phẩm. Còn nếu công ty có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo quy định”, vị này nói.Hiện cơ quan công an đã thu giữ sản phẩm để thậm định chất lượng cũng như giá cả. Chi cục Thuế địa phương cũng kiểm tra, nếu công ty không có giấy tờ hợp lệ sẽ xử lý theo quy định.