Hàng vạn gà vịt lậu, cá lậu ồ ạt tuồn từ Trung Quốc vào Việt Nam

Rạng sáng ngày 29/9, trên vùng biển Quảng Ninh, Lực lượng chống buôn lậu, phòng Trinh sát - Cục Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với Hải đội 2, Bộ đội Biên Phòng tỉnh Quảng Ninh đã mật phục truy đuổi một xuồng cao tốc, không có số hiệu, công suất 250 mã lực chạy với vận tốc cao qua biên giới về vùng biển Quảng Ninh có biểu hiện nghi vấn.



Tại thời điểm kiểm tra, trên xuồng cao tốc đang vận chuyển khoảng 40.000 con gà không nguồn gốc từ Trung Quốc.









Cá quả chết được nhập lậu từ Trung Quốc về Việt Nam.









Vịt con nhập lậu cùng phương tiện vận chuyển bị các cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn bắt giữ.



2 đối tượng trên xuồng là: Vũ Văn Nghĩa (SN1973) và Nguyễn Văn Sơn (SN 1978) cùng ở phường Bình Ngọc - TP Móng Cái.Cả hai đối tượng đều không có giấy tờ tùy thân, không có chứng chỉ chuyên môn điều khiển phương tiện, không có giấy đăng ký phương tiện; toàn bộ số gà trên xuồng không có chứng từ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Các đối tượng khai nhận, vận chuyển số hàng trên cho một chủ hàng ở Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ.Trước đó ít ngày, tại trạm Kiểm soát liên hợp Km15-Bến tàu Dân Tiến - Móng Cái (Quảng Ninh), Đội Kiểm soát chống buôn lậu thuộc Trạm Kiểm soát liên hợp đã phát hiện một số đối tượng vận chuyển hàng hóa có dấu hiệu nghi vấn.Thấy lực lượng các đối tượng đã vứt lại hàng rồi bỏ chạy. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 300 kg cá quả chết có nguồn gốc từ Trung Quốc, trị giá ước tính 45 triệu đồng.Cũng tại địa điểm trên, Đội Kiểm soát chống buôn lậu vừa bắt giữ 500 kg cá quả (phần lớn đã chết) có nguồn gốc từ Trung Quốc đang tập kết chuyển vào nội địa.Tại Lạng Sơn, đêm 26/9, tại km35 quốc lộ 1A qua địa phận Dốc Sài Hồ - Vân Thủy - Chi Lăng - Lạng Sơn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an tỉnh đã phối hợp với Đội tuần tra kiểm soát số 1 Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tổ chức đấu tranh, bắt giữ xe ô tô suzuki biển kiểm soát 29A-805.18 chạy với tốc độ lớn.Trên xe vận chuyển 1.500 con vịt giống đều nhập lậu từ Trung Quốc. Lái xe là Trần Thị Hương (SN 1969) ở 152 đường Tam Thanh, khối 6 phường Tam Thanh - TP Lạng Sơn không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc.Lái xe khai nhận vận chuyển thuê số gia cầm trên từ Lạng Sơn đến Bắc Giang trót lọt sẽ được trả công 1,2 triệu đồng.Lãnh đạo phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm môi trường Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết: 9 tháng đầu năm 2013, riêng lực lượng công an ở địa phương đã phát hiện và xử lý tới 27.000kg sản phẩm nội tạng động vật nhập lậu, không rõ nguồn gốc. Đáng lo ngại là tất cả các lô nội tạng bắt được khi mở ra đều đã phân hủy, nhớt nháp, bốc mùi hôi thối rất khó chịu.Còn theo Đội Kiểm soát kinh tế Công an huyện Chi Lăng (Lạng Sơn), chỉ qua 4 vụ gần đây đã phát hiện và xử lý tới hơn 2.300kg nầm heo lậu. Số gà lậu bị bắt giữ cũng đáng báo động. Việc kiểm soát hàng hóa, thực phẩm nhập lậu hết sức khó khăn do có quá nhiều cung đường xương cá mà các xe từ biên giới về không cần đi qua trạm kiểm soát.