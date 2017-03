Hàng Việt Nam thâm nhập hệ thống bán lẻ của Pháp

Gian hàng hoa quả tại Tuần lễ hàng hóa Việt Nam tại Paris. (Ảnh: Lê Hà/Vietnam+)

Theo Lê Hà/Paris (Vietnam+)



Hội thảo năm trong khuôn khổ Chương trình Tuần lễ hàng hóa Việt Nam tại Paris do Bộ Công Thương, Hệ thống Big C và Tập đoàn bán lẻ CASINO Pháp phối hợp tổ chức diễn ra từ ngày 9-19/11.Tại buổi hội thảo, đại diện ba doanh nghiệp điển hình của đoàn là Càphê Trung Nguyên, Thủy sản Minh Phú và Thực phẩm Minh Hà đã trình bày về sản phẩm, chiến lược phát triển và đề xuất hợp tác của mình với CASINO trong thời gian tới.Ông Patrick Careil, cố vấn cấp cao của Chủ tịch tập đoàn và bà Alice BAEY, Giám đốc mua hàng toàn cầu và các chuyên gia pháp lý, chuyên gia quản lý chất lượng của CASINO, giới thiệu các vấn đề cốt yếu mà các nhà sản xuất-xuất khẩu nước ngoài nói chung và Việt Nam nói riêng, phải đáp ứng để sản phẩm của doanh nghiệp mình có thể được bày bán trong hệ thống các siêu thị thuộc CASINO. Đó là ba cấp độ tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm (Liên minh châu Âu-EU, Pháp và CASINO), nguồn cung ổn định và khả năng phát triển bền vững.Ông Đặng Hoàng Hải cũng đặt ra những câu hỏi thiết thực liên quan đến những mặt hàng tiềm năng của Việt Nam có khả năng thâm nhập hệ thống bán lẻ CASINO mà không cần phải qua các nhà nhập khẩu trung gian.Các chuyên gia của CASINO cho rằng thủy sản, gạo, rau quả, thực phẩm chế biến, càphê, hồ tiêu của Việt Nam nằm trong số những sản phẩm có khả năng như vậy.Theo ông Nguyễn Cảnh Cường, Tham tán thương mại, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, thâm nhập trực tiếp hệ thống bán lẻ châu Âu là một trong những phương thức xuất khẩu phi truyền thống mà Bộ Công Thương khởi động từ hai năm nay nhằm giúp đỡ doanh nghiệp tìm kiếm thêm đầu ra cho các sản phảm của mình.Việc thâm nhập thị trường đã có bước khởi đầu tốt đẹp với sự hợp tác nhiệt tình, hiệu quả của CASINO và Big C Việt Nam.Sau thử nghiệm Tuần lễ hàng hóa Việt Nam tại Paris năm nay, dự định sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động tương tự tại một số thành phố châu Âu khác trong năm 2012 với hy vọng sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp Việt Nam hưởng ứng tham gia mô hình xúc tiến thương mại mới mẻ này.