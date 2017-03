Hàng Việt xuất sang Mexico đạt gần 300 triệu USD

Riêng trong tháng Ba, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Mexico đạt 94,2 triệu USD, tăng 17,2% so với mức 80,4 triệu USD của tháng 2/2011.



Cũng theo báo cáo trên, trong ba tháng đầu năm nay, Việt Nam nhập khẩu từ Mexico lượng hàng hóa trị giá trên 17,8 triệu USD, tăng 47,2% so với cùng kỳ năm ngoái.



Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Hoàng Anh Dũng, Tham tán Thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Mêhicô cho rằng nhìn chung, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Mexico đạt mức tăng trưởng khá cao, chủ yếu nhờ sự năng động của các doanh nghiệp trong nước, chính sách hướng Đông của chính phủ Mexico, đặc biệt là việc Tổng thống Felipe Calderon ký và ban hành sắc lệnh tăng cường khả năng cạnh tranh của nền kinh tế, giảm thuế khu kinh tế cửa khẩu đối với 200 mặt hàng và từ đầu năm nay áp dụng chính sách ngoại thương một cửa cho phép thực hiện 40 loại giấy tờ và 165 thủ tục liên quan qua cổng điện tử và thông quan tại cửa khẩu.



Năm 2011, trao đổi thương mại hai chiều Việt Nam-Mexico vượt ngưỡng 1 tỷ USD và là mức cao thứ hai so với các đối tác tại khu vực này, chỉ sau Brazil.





