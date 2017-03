Hành khách phải rời máy bay vì nghe điện thoại

Đây là trường hợp hành khách đầu tiên bị buộc rời khỏi máy bay vì nghe điện thoại di động, kể từ khi Nghị định 91 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng có hiệu lực từ ngày 20/7/2010.

Nguồn tin từ nhà chức trách hàng không cho biết chuyến bay VN910 từ TP HCM đi Thượng Hại đang chạy trên đường băng chuẩn bị cất cánh, tiếp viên phát hiện một hành khách vẫn đang sử dụng điện thoại và máy tính xách tay. Mặc dù được nhắc nhở, anh này vẫn không thực hiện. Cơ trưởng quyết định cho máy bay trở lại vị trí đỗ để mời vị khách này quay trở lại nhà ga. Vietnam Airlines từ chối chở nam hành khách này đi Thượng Hải. Chuyến bay bị chậm ít nhất 30 phút.

Theo nhà chức trách sân bay, qua kiểm tra, cơ quan này không phát hiện động cơ uy hiếp an toàn an ninh hay có liên quan đến vấn đề khủng bố từ vị khách này. Do vậy, việc khởi tố hoặc cấm bay đối với hành khách này chưa được đặt ra. Tuy nhiên, phía Cảng vụ Hàng không miền Nam đang xem xét hồ sơ và cân nhắc mức xử phạt đối với vị khách trên.

Nghị định 91 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 20/7 lần đầu tiên bổ sung hình thức xử phạt đối với hành vi sử dụng điện thoại di động, các thiết bị điện tử, thu phát sóng khác trong chuyến bay. Theo đó, mức phạt hành chính theo quy định đối với hành vi này là từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng, áp dụng đối với hành khách đi máy bay. Còn đối với thành viên trong phi hành đoàn nghe điện thoại hoặc sử dụng các thiết bị thu phát sóng, thiết bị điện tử, mức phạt cao gấp 5-10 lần so với hành khách, tức khoảng 5-10 triệu đồng.

Theo Hồng Anh (VNE)