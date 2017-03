Hành khách Vietnam Airlines được lên máy bay bằng thẻ tự in

Để tạo thuận tiện cho hành khách khi đã làm thủ tục trực tuyến, hành khách được sử dụng thẻ lên máy bay (in trên giấy hoặc hiển thị trên màn hình điện thoại di động, máy tính bảng...) do khách tự làm thủ tục qua hệ thống Web/Mobile/Kiosk check-in. Sau đó hành khách đến thẳng cửa kiểm tra an ninh, không cần phải vào quầy làm thủ tục của hãng tại cảng hàng không để xác nhận.

Quy định này được áp dụng đối với hành khách không có hành lý ký gửi đi trên các chuyến bay nội địa xuất phát từ sân bay Nội Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất.

Cụ thể, hành khách thực hiện các thao tác làm thủ tục trực tuyến theo chỉ dẫn có thể tự chọn chỗ ngồi, in thẻ lên máy bay hoặc gửi thẻ lên máy bay về hòm thư điện tử. Sau khi hoàn tất việc làm thủ tục trực tuyến, hành khách sẽ xuất trình thẻ lên máy bay và giấy tờ tùy thân tại cửa kiểm tra an ninh.

Thời gian làm thủ tục trực tuyến từ 24 giờ đến 2 giờ trước thời gian dự định cất cánh của chuyến bay.

QUANG HUY