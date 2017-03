Hậu nổ gas, bếp cảm ứng hút khách

Ngay sau khi chứng kiến vài vụ nổ khí gas, vợ chồng anh Đạt, sống ở Lạc Trung, Hà Nội bàn nhau đi mua bếp hồng ngoại về đun nấu. Kinh tế gia đình không dư giả nên đầu tư chiếc bếp 15 triệu đồng rồi tiền điện hàng tháng với anh chị là chuyện không đơn giản.



Dù được cảnh báo là rất tốn điện thì anh chị vẫn chấp nhận. "Tiếc vài đồng đến lúc cháy nhà, sập cửa thì không đáng", anh nói.









Nhiều nhiều vụ nổ gas, không ít người tiêu dùng lo lắng chuyển sang dùng các loại bếp gas có đầu cảm ứng nhiệt và bếp hồng ngoại. Ảnh minh họa: Xuân Ngọc

Nhiều nhiều vụ nổ gas, không ít người tiêu dùng lo lắng chuyển sang dùng các loại bếp gas có đầu cảm ứng nhiệt và bếp hồng ngoại. Ảnh minh họa: Xuân Ngọc





Bếp gas cảm ứng có thêm thiết bị đầu kim loại cảm ứng nhiệt. Ảnh: Xuân Ngọc



Theo Xuân Ngọc (VNE)



Lựa chọn sản phẩm kinh tế hơn, chị Huyền Thư, sống ở Trần Khát Chân chuyển từ bếp gas thường dùng sang loại có đầu cảm ứng nhiệt. Rùng mình trước mấy vụ nổ gas, chị gọi nhân viên đến kiểm tra thì họ nói dây cũ, bếp cũ. Nếu thay bộ phận cũng hết hơn một triệu đồng nên chị quyết định thay mới bằng loại bếp cao cấp với hi vọng sẽ an toàn hơn. Chị Thư cho biết, nhiều gia đình ở khu nhà chị ở cũng làm như vậy.Chị Hoàng Thanh Giang, chủ cửa hàng kinh doanh sản phẩm nhà bếp trên phố Thanh Nhàn cung cấp, những loại bếp hồng ngoại vốn có giá đắt, tiêu thụ chậm, nhưng thời gian gần đây lượng bán tăng đáng kể. Nếu như bình thường, nửa tháng mới bán được 3-4 chiếc thì trong vòng 10 ngày qua, chị đã bán được 8 chiếc.Tuy nhiên chị Giang vẫn khẳng định bếp gas vẫn được tiêu thụ chính. Cứ khoảng 5-6 người mua bếp gas thì mới có một người sắm bếp hồng ngoại. "Giá loại bếp đó đắt, lại dùng điện thì rất tốn kém, ít người có đủ khả năng nên bếp gas vẫn phổ biến hơn", chị Giang cho hay.Anh Lê Quang Đạt, Giám đốc Công ty TNHH QT Việt Nhật, địa chỉ chuyên kinh doanh các loại bếp cho biết, sau vụ nổ lớn trên phố Tạ Quang Bửu, số lượng bếp gas có đầu cảm ứng nhiệt bán ra tăng 30%, từ 20 chiếc lên 30 chiếc tròng vòng một tuần. "Không ít người sử dụng bếp gas vài năm rồi, sau vụ nổ đó cũng thay bếp mới", anh Đạt nói.Trên thị trường hiện nay, các loại bếp gas cảm ứng có giá từ 2 triệu đồng trở lên, đa phần bếp gas âm đều có chức năng này. Bếp hồng ngoại chia thành 2 dòng, loại rẻ giá chỉ trên dưới một triệu đồng. Còn những sản phẩm cao cấp giá từ 14 triệu đồng.Anh Nam, chuyên bán các sản phẩm bếp trên phố Đê La Thành cho biết, bếp gas cảm ứng có thiết kế thêm một đầu kim loại có khả năng cảm ứng nhiệt. Khi bếp được bật, nhiệt độ hơi nóng được truyền theo đầu dẫn làm mở van gas bên trong bếp. Thao tác này được người sử dụng giữ trong vòng 3 giây, từ đó có thể nhận biết, phát hiện sớm nếu không may có khí gas rò rỉ và phòng ngừa nguy cơ cháy nổ. Nếu gặp lạnh, van trong bếp tự động khóa lại.Các loại bếp hồng ngoại đun nấu bằng điện. Mặt bếp làm từ thủy tinh hữu cơ có tác dụng lọc ánh sáng, chỉ cho tia hồng ngoại đi qua và phát nhiệt. Khác với bếp từ, bếp hồng ngoại dùng được cho tất cả loại xoong, nồi, kể cả nồi đất, sứ.Trao đổi với PV, anh Hoàng Đức Vương, phụ trách bộ phận an toàn của một công ty kinh doanh gas cho biết, dù sử dụng bất kỳ loại bếp nào, người tiêu dùng cũng phải chú ý, cẩn trọng thì mới thực sự an toàn. Anh cho hay, sử dụng gas an toàn phải dựa trên 3 tiêu chí: bếp tốt, bình gas chính hãng và hệ thống dây dẫn đạt chuẩn.Trên thực tế, các vụ nổ thường xảy ra sau khi gia chủ thay bình gas, do lắp đặt không an toàn. "Khi mua gas, khách hàng nên yêu cầu nhân viên dùng nước xà phòng đặc bít quanh các mấu nối dây dẫn, nếu thấy bong bóng nổi lên tức là lắp chưa chuẩn, có khí gas rò rỉ", anh Vương nói.Một vấn đề nữa là đa phần các gia đình hiện nay đều để bình gas trong tủ kín để đảm bảo thẩm mỹ phòng bếp, song điều này vô cùng nguy hiểm. Khi bị rò rỉ, khí gas sẽ bị ém lại, người tiêu dùng không phát hiện ra sớm, bật bếp lên thì dễ bị nổ lớn. Theo chuyên gia này, bình gas phải để nơi thoáng, thông gió. Nếu không may có khí gas rò rỉ, phải sơ tán mọi người ra ngoài và không được bật hay tắt điện. Bất kỳ sự thay đổi điện áp nào cũng có thể gây nổ trong hoàn cảnh đó.Còn bếp hồng ngoại do sử dụng điện nên khá tốn kém, nguồn điện không phải lúc nào cũng ổn định nên nếu không cẩn thận, người sử dụng vẫn có thể gặp nguy hiểm. "Bếp nào cũng có mặt ưu, nhược điểm và hạn sử dụng nhất định. Các loại bếp cần bảo dưỡng, kiểm tra định kỳ và thay sau 3-5 năm sử dụng", anh Vương tư vấn.