Hé lộ nhiều tình tiết trong vụ đại gia đất Thủ tố chủ tịch tỉnh Bình Dương

Theo đại diện UBND tỉnh Bình Dương, những ngày vừa qua, dư luận xôn xao việc ông Dũng gửi đơn tố cáo tới Thủ tướng Chính phủ và Tổng Thanh tra Chính phủ về việc Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương không phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 đối với KCN Sóng Thần 3 nằm trong Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ và đô thị Bình Dương (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương), gây thiệt hại cho doanh nghiệp và người lao động.Liên quan đến vấn đề này, đại diện UBND tỉnh Bình Dương cho biết: “KCN Sóng Thần 3 do Công ty Cổ phần Đại Nam đầu tư, được Thủ tướng phê duyệt năm 2006 với quy hoạch chi tiết 1/2.000 với các hạng mục: Khu hành chính, Khu xây dựng nhà máy xí nghiệp và Khu ở”.Theo đại diện UBND tỉnh Bình Dương, Khu ở trong quy hoạch KCN Sóng Thần 3, theo cam kết của chủ đầu tư là công ty Đại Nam, được hiểu là khu nhà ở dành cho chuyên gia và công nhân thuê ở; không phải là khu dân cư vì theo chủ trương trong KCN không có khu dân cư.Tuy nhiên, từ năm 2007 đến 2009, dưới hình thức góp vốn, công ty Đại Nam tự ý phân lô bán nền khu ở có diện tích trên 61 ha.Ông Lê Phú Cường, Phó giám đốc Sở Xây dựng Bình Dương, nói: “Trước tình hình đó, Công ty Đại Nam mới xin điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500, chia tách KCN Sóng Thần 3 thành KCN Sóng Thần 3 và Khu đô thị Đại Nam từ 61 ha lên trên 130 ha, nhưng mục đích là để hợp thức hóa diện tích đã phân lô bán nền".Ông Lê Phú Cường phân tích, theo phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 do đề nghị của Công ty Đại Nam là thẩm quyền của UBND tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, nếu phê duyệt hoạch chi tiết 1/500 thì sẽ phá vỡ quy hoạch chung của Khu liên hợp và KCN.“Do đó, muốn phê duyệt quy hoạch 1/500 thì phải điều chỉnh toàn bộ quy hoạch 1/2.000, mà điều chỉnh quy hoạch 1/2.000 là thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ”, ông Cường nói.Cũng theo ông Cường, việc Công ty Đại Nam xin chủ trương (không phải là xin điều chỉnh quy hoạch - PV) điều chỉnh quy hoạch 1/500 là có. Tuy nhiên, quá trình xin chủ trương và trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt là do Sở Xây dựng tham mưu.“Phía Sở Xây dựng cũng đã nhận được văn bản của Công ty Đại Nam, nhưng xét thấy việc phải điều chỉnh quy hoạch tổng thể KCN để quy hoạch chi tiết 1/500 cho Công ty Đại Nam xây dựng Khu đô thị là chưa thực sự cần thiết. Chính vì vậy mà sự việc kéo dài cho đến nay”.Ông Cường cũng cho biết là thực chất là từ năm 2010, Công ty Đại Nam mới xin điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500, nhưng phía Sở Xây dựng và UBND tỉnh Bình Dương chưa trả lời cụ thể bằng văn bản cho Công ty Đại Nam. “Đây là một thiếu sót, Sở Xây dựng xin nhận trách nhiệm”, ông Cường thừa nhận.Cùng ngày, PV cố gắng liên hệ với ông Huỳnh Uy Dũng qua điện thoại để tìm hiểu vụ việc, nhưng chưa liên lạc được