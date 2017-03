Heineken dời thời hạn chót thâu tóm Tiger Beer

Heineken muốn thâu tóm Tiger để mở rộng thị trường tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương (Nguồn: AFP)



Theo Trần Trọng (Vietnam+)



Heineken tuần trước đã ra hạn chót 27/7 cho công ty mẹ của APB để chấp thuận đề nghị mua lại, nhưng nay đồng ý gia hạn thêm một tuần nữa giữa những tin đồn đang xảy ra một cuộc chiến trong việc mua lại tài sản của F&N, với hai đối thủ là Thai Beverage và công ty Nhật Bản Kirin Holdings.Ngoài bia, F&N còn có các hãng sản xuất đồ uống có ga và đồ uống từ sữa khác, cùng xuất bản và in ấn, bất động sản thương mại và căn hộ cho thuê.APB, hãng sản xuất nhãn hiệu Tiger Beer, là viên ngọc trên vương miện của F&N và là một nhân tố đang nổi trong ngành công nghiệp bia châu Á, vẫn tăng trưởng mạnh trong bối cảnh doanh số giảm ở châu Âu và thị trường các nước công nghiệp.Heineken và F&N từ lâu đã là đối tác của nhau ở châu Á. Heineken hiện sở hữu 41,9% APB, trong khi F&N sở hữu 40%. Kirin Holdings thì nắm 15% F&N.Trong một tuyên bố đăng tải trên trang web của Thị trường chứng khoán Singapore, F&N nói họ đã “đạt được thỏa thuận với Heineken dời thời hạn chót chấp thuận đề nghị của Heineken thêm một tuần kể từ 27/7/2012. Vào thời điểm tuyên bố này được đưa ra, hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận về các điều khoản trong đề nghị của Heineken nên không chắc chắn rằng thương vụ sẽ xảy ra”.Heineken nói trong một tuyên bố ở Amsterdam rằng họ rất quyết tâm với đề nghị đưa ra ngày 20/7 mua lại cổ phần APB từ F&N với giá 50 SGD (40 USD) một cổ phần, cao hơn 8 SGD một cổ phần so với giá đóng cửa của APB vào ngày hôm trước. Kể từ đó, giá cổ phiếu APB có lúc đã tăng tới mức 52 SGD và được giao dịch ở mức 50 SGD vào giữa ngày 27/7.Heineken nói họ “phủ nhận khả năng mở rộng đề nghị ra với mọi cổ đông của APB, nhưng sẽ xem xét tất cả lựa chọn có thể để bảo vệ các lợi ích kinh doanh của hãng”.Đề nghị của Heineken được đưa ra sau khi những công ty có liên hệ với nhà tài phiệt Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi đạt được một thỏa thuận khác, không liên quan tới thỏa thuận này, mua lại 22% cổ phần của F&N và 8,6% của APB.Công ty Thai Beverage của ông Charoen do đó đã tăng cổ phần nắm giữ ở F&N lên 23,9%, theo thông báo của F&N ngày thứ Năm.Mạng tin Dow Jones Newswires dẫn những nguồn tin am hiểu tình hình nói hãng bia khổng lồ của Nhật, Kirin Holdings, hiện đang nắm 15% cổ phần F&N, cũng có thể vào cuộc.