HN xử lý nạn kinh doanh trái phép tại chợ đầu mối

Hoa quả tươi bày bán tại chợ đầu mối Long Biên. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)



Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại địa phương. Tổ chức lực lượng thường trực, bố trí sẵn sàng nhân lực, vật lực, kinh phí chủ động ứng phó khi có dịch xảy ra.Đồng thời nâng cao chất lượng và thời lượng tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh động vật để người dân tự giác tham gia. Chỉ đạo tiêm phòng vắcxin cho đàn gia súc, gia cầm và tổng vệ sinh tẩy uế môi trường theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.Các xã, phường, thị trấn, ban quản lý các chợ phối hợp với lực lượng thú ý kiểm soát chặt chẽ việc chăn nuôi, vận chuyển, kinh doanh, giết mổ gia cầm và sản phẩm gia cầm trên địa bàn. Giao trách nhiệm cho chính quyền và thú y cơ sở thực hiện việc giám sát dịch bệnh động vật trên địa bàn, phát hiện sớm các ổ dịch và kịp thời bao vây, khống chế không để lây lan ra diện rộng.Các ngành chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh nông lâm thủy sản. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc, trong năm qua, các đơn vị của thành phố đã chủ động phối hợp tạo chuyển biến tích cực trong công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn, thực phẩm không có những độc tố mới, không có những tác nhân làm ảnh hưởng đến sức khỏe của con người.Tuy nhiên, Hà Nội là thành phố đông dân cư, thói quen sử dụng thực phẩm tốt của dân vẫn chưa được nâng cao. Điều này tiềm ẩn nguy cơ về mất vệ sinh an toàn thực phẩm.Trong thời gian tới, đặc biệt cuối năm, tất cả các đơn vị của thành phố cũng như các quận huyện cần đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền đúng thời điểm, đúng nội dung để nâng cao hiểu biết về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đặc biệt cần giải quyết dứt điểm hoạt động kinh doanh trái phép ở các chợ đầu mối, phân rõ trách nhiệm quản lý ở các điểm bán hàng, các địa điểm có lễ hội vào dịp tết.