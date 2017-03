HNX sắp áp dụng bộ nguyên tắc chỉ số mới

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, ngày 24/6, bộ nguyên tắc xây dựng và quản lý chỉ số giá cổ phiếu mới chính thức áp dụng, thay thế bộ cũ dành cho HNX30-Index ban hành vào năm ngoái. Bộ nguyên tắc mới sẽ áp dụng chung cho tất cả các chỉ số giá do HNX ban hành và quản lý.



Cụ thể, bộ nguyên tắc mới sẽ điều chỉnh cách tính tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng của HNX30-Index và áp dụng với mọi chỉ số giá cổ phiếu khác do HNX xây dựng, quản lý. Thay vì loại bỏ toàn bộ phần nắm giữ của cổ đông nội bộ và người có liên quan ra khỏi công thức tính Index, cách tính mới sẽ chỉ loại bỏ nếu phần nắm giữ của họ có tỷ lệ sở hữu từ 5% trở lên.





Theo Tường Vi (VNE)