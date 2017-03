Hồ sơ ở QLTT bị sửa, phân dỏm được ‘cứu’

Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Long An cho biết đã chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan đến vụ Đội QLTT số 7 (Đội 7) sửa kết quả thử nghiệm, giúp “giải cứu” thành công năm tấn phân về Sở Công Thương tỉnh xử lý theo thẩm quyền. Ông Đặng Văn Lớp, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Long An, cũng xác nhận: “Trước mắt chúng tôi tạm đình công tác ông Huỳnh Văn Hữu, Đội trưởng Đội 7 và sẽ có quyết định thôi giữ chức vụ đội trưởng, điều ông Hữu về chi cục chờ kiểm điểm xử lý”.

Theo tài liệu chúng tôi có được, cuối tháng 12-2014 ông Hữu đã ký quyết định kiểm tra cửa hàng vật tư nông nghiệp Út Hoành (xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng, Long An) và lấy mẫu phân bón ở cửa hàng này đi thử nghiệm. Đội 7 cũng mang 15 mẫu phân bón của các cửa hàng khác cùng huyện Vĩnh Hưng đi thử nghiệm.

Cuối tháng 1-2015, Đội 7 nhận được kết quả thử nghiệm của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 (Quatest 3) cho thấy có 6/15 mẫu không đạt chất lượng. Sau đó, ông Hữu ký sáu thông báo mẫu phân không đạt chất lượng và sáu thông báo tạm dừng lưu thông đối với số phân dỏm này.

Trong số các mẫu phân không đạt chất lượng có lô phân NPK (100 bao, loại 50 kg/bao) là sản phẩm phân bón cao cấp của Công ty Cổ phần Quốc tế Hải Âu đang lưu kho tại cửa hàng Út Hoành. Nhưng thay vì gửi thông báo, ông Hữu yêu cầu cấp dưới là ông Dương Văn Thật (người đang phụ trách hồ sơ) tách giao hồ sơ của cửa hàng Út Hoành cho ông giữ.

Sau đó khoảng 10 ngày, kết quả thử nghiệm đột nhiên thay đổi từ mẫu phân dỏm thành… đạt chất lượng. Ông Hữu ký lại thông báo kết quả thử nghiệm mẫu phân lấy tại cửa hàng Út Hoành đạt yêu cầu và cho phép chúng được lưu thông. Nhờ vậy năm tấn phân đang bị niêm phong đã được tẩu tán khỏi cửa hàng Út Hoành.

Trước sự việc này, một cán bộ QLTT trong đội đã báo cáo cho lãnh đạo Chi cục, đồng thời đến Quatest 3 xin bản lưu. Sự việc vỡ lẽ ra, lô phân của cửa hàng Út Hoành có cùng lúc hai kết quả thử nghiệm, trong đó có chỉ tiêu được nâng từ 11,7 % thành 14,8% để mẫu phân đạt chất lượng.

Theo Chi cục QLTT tỉnh Long An, Phòng Khoa học Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Long An đã giám định và kết luận đã có sự cạo xóa, chỉnh sửa ở chỉ tiêu K20 nêu trên. Ông Võ Thiện Ngộ, Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh, cho biết đã đích thân làm việc với các kiểm soát viên và ông Hữu về vụ này. Theo đó, các kiểm soát viên thuộc Đội 7 phản ánh ông Hữu cất giữ hồ sơ nên phải chịu trách nhiệm trực tiếp. Tuy vậy, ông Hữu không nhìn nhận sai sót… “Vì nể nang tình cảm nên ông Hữu mới để xảy ra sai phạm. Chúng tôi sẽ xem xét xử lý nội bộ…” - ông Lớp nói.

TÂM PHÚC