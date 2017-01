Hoa đẹp, kiểng lạ ba miền hội tụ về Sài Gòn

Cây kiểng hơn 10 tỉ đồng Hiện nay nhiều cây kiểng có giá từ 1 tỉ đến hơn 10 tỉ đồng đã có mặt tại nhiều điểm bán hoa ở TP.HCM. Nổi bật là cặp kiểng khế có tuổi đời khoảng 300 năm đang rao bán tại khu Phú Mỹ Hưng thuộc quận 7 thu hút người dân tò mò đến xem và chụp ảnh. Cặp kiểng khế này được ông Sơn đến từ Tây Ninh rao bán với giá 12 tỉ đồng, công vận chuyển, xe cẩu từ Tây Ninh xuống TP.HCM tốn rất nhiều thời gian, công sức lẫn chi phí. Ngoài ra, nhiều nhà vườn các tỉnh cũng chở những cây mai, lộc vừng cổ thụ trên 100 tuổi về TP.HCM bán giá 1-1,5 tỉ đồng. Ông Thông (chủ vườn mai Minh Thùy tại quận Thủ Đức, TP.HCM) cho biết vườn ông năm nay có gần chục cây vạn niên tùng hơn 300 tuổi được nhập từ Nhật Bản. Giá bán mỗi cây tùng khoảng 1,5 tỉ đồng. Tại vườn của ông Thông còn có những gốc mai cổ thụ giá hàng trăm triệu đến cả tỉ đồng. Bên cạnh đó, một số nhà vườn đã tung ra một số sản phẩm lạ mắt như hoa mai non bộ với nhiều cây mai ghép được trồng chung trên một hòn non bộ. Mỗi hòn non bộ hoa mai giá 20-40 triệu đồng tùy kích cỡ. Tuy nhiên, phần lớn khách hàng chọn hình thức thuê nhiều hơn là mua vì giá thuê chỉ bằng 20%-30% giá trị cây. Hơn 100 chợ hoa Tết Hội hoa xuân TP.HCM năm nay diễn ra từ ngày 22-1 đến 2-2 tại Công trường quốc tế và Công viên Tao Đàn. Riêng chợ hoa Tết sẽ được tổ chức tại Công viên 23-9, Công viên Gia Định, Công viên Lê Văn Tám. Ngoài ra, TP cũng cho phép tổ chức chợ hoa Tết tại 110 điểm thuộc địa bàn 19 quận, huyện. Thời gian tổ chức các chợ hoa Tết diễn ra từ ngày 20-1 đến 12 giờ ngày 27-1.