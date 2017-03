Hóa đơn hạ nhiệt!

Chỉ mới 8% DN phát hành hóa đơn

Bà Lê Thị Thu Hương, Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM, cho biết tại TP.HCM hiện có gần 2.700 DN đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, gần 300 DN thông báo phát hành hóa đơn tự in, chiếm khoảng 8% so với con số 34.000 DN đặt in hóa đơn.

Bà Hương cũng cho rằng tuy DN đăng ký mua hóa đơn trễ hạn nhưng nếu không bán hóa đơn thì sẽ gây khó cho hoạt động của DN. Vì vậy mà vẫn chấp nhận cho DN mua hóa đơn.