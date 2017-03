Hoa mắt với tiền lì xì ‘con khỉ’

Tiết kiệm khoảng 1.500 tỉ đồng Theo NHNN, việc không phát hành mới tiền lẻ bốn năm qua đã tiết kiệm cho ngân sách khoảng 1.500 tỉ đồng. Khoản tiết kiệm này bao gồm chi phí in, vận chuyển, đóng gói, phân loại, kiểm đếm… Trong đó, riêng năm 2014, không in tiền mới mệnh giá dưới 2.000 đồng đã tiết kiệm được hơn 340 tỉ đồng. Năm 2015, không in tiền mới mệnh giá dưới 5.000 đồng tiết kiệm 580 tỉ đồng và năm 2016, không in tiền mệnh giá dưới 5.000 đồng tiết kiệm được 416 tỉ đồng. Theo tìm hiểu của chúng tôi, một số nước (như Singapore) khuyến khích người dân sử dụng tiền cũ để làm tiền mừng tuổi trong dịp tết nhằm tránh lãng phí và bảo vệ môi trường.