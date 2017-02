Hoàn tất đổi mã vùng điện thoại trong 2 giờ

Từ hôm nay (11-2), các thuê bao cố định tại 13 tỉnh, thành sẽ đổi mã vùng.

Sau lần chuyển đổi này, mã vùng điện thoại cố định trong cả nước sẽ thống nhất với đầu số 2. Ví dụ, mã vùng điện thoại cố định của TP.HCM từ 8 thành 28, một số tỉnh khác sẽ bị thay đổi hoàn toàn. Độ dài quay số gọi liên tỉnh hoặc gọi từ điện thoại di động đến thuê bao cố định sẽ thống nhất trong toàn quốc 11 chữ số.

Đổi mã vùng xong trong 2 giờ

Ngày 10-2, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Đức Trung, Cục trưởng Cục Viễn thông thuộc Bộ TT&TT, khẳng định việc chuẩn bị cho đổi mã vùng điện thoại cố định đã hoàn tất và chưa có vướng mắc gì xảy ra.

“Bộ TT&TT đã chỉ đạo các doanh nghiệp thử nghiệm các hệ thống kỹ thuật từ nội bộ tới liên mạng. Tới thời điểm này các thử nghiệm kỹ thuật hoàn tất, sẵn sàng cho chuyển đổi mã vùng với 13 tỉnh, thành đầu tiên” - ông Trung nhấn mạnh.

Trước đó, Bộ TT&TT đã có buổi họp với VNPT, Viettel, MobiFone, FPT Telecom… để rà soát các công việc cho đợt đổi mã vùng điện thoại cố định.

Tại buổi họp này, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm nhấn mạnh: “Chúng ta cần xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng, các doanh nghiệp phải coi lợi ích của khách hàng là trên hết. Lợi ích của việc chuyển đổi mã vùng ở đây không chỉ là quyền lợi của khách hàng hay của riêng từng doanh nghiệp viễn thông mà là trách nhiệm của cả ngành viễn thông đối với xã hội”.

Trong ngày 10-2, nhà mạng MobiFone đã gửi tin nhắn thông báo đến các thuê bao của mình về chủ trương đổi mã vùng cố định, đồng thời cung cấp đường link chi tiết hướng dẫn về sự thay đổi. Đơn vị này cam kết đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra thuận lợi, phục vụ tốt nhất hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt hằng ngày của khách hàng.

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) cho hay đã chủ động làm việc với 13 doanh nghiệp khác như Viettel, VMS… để phối hợp. Đến nay VNPT đã thử nghiệm thành công phương án kỹ thuật với tất cả các nhà mạng.

“Công việc đổi số chỉ thực hiện vào ban đêm và sẽ thực hiện trong hai tiếng đồng hồ nên về cơ bản sẽ không ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ của khách hàng. Nếu có bất cứ một nguy cơ nào ảnh hưởng đến dịch vụ thì chúng tôi sẽ thực hiện khôi phục lại dịch vụ như cũ để đảm bảo sáng hôm sau khách hàng sử dụng bình thường” - đại diện đơn vị này khẳng định.



Nhiều doanh nghiệp cho hay việc đổi mã vùng gây nhiều bất tiện. Ảnh minh họa: HTD

Tốn tiền vì đổi mã vùng

Mặc dù Bộ TT&TT đã công bố thông tin về đổi mã vùng từ tháng 11 năm ngoái nhưng đến nay một số người dùng và đơn vị kinh doanh vẫn lúng túng.

Ông Huỳnh Văn Lộc, đại diện Công ty TNHH In ấn Huỳnh Lê, kể sau Tết có khá nhiều khách hàng đặt in danh thiếp, bao bì, giấy tờ, sổ tay… nhưng không nhớ đến chủ trương đổi mã vùng. Vì vậy ông Lộc phải nhắc khách hàng về việc mã vùng sắp đổi thì khách mới nhớ ra và đổi kế hoạch in.

Ông Lộc kể tiếp: “Hồi cuối năm ngoái, một khách hàng của công ty chi gần 50 triệu đồng để in ấn phẩm mang ra nước ngoài tham gia quảng bá cho các đối tác. Vừa in xong hôm trước thì hôm sau có thông báo kế hoạch đổi mã vùng. Cuối cùng họ phải quyết định in lại, kèm thông tin về ngày đổi mã vùng mới”.

Nhiều doanh nghiệp khác cũng cho hay việc đổi mã vùng gây nhiều bất tiện và thiệt hại. Bởi doanh nghiệp không chỉ phải thay đổi sản phẩm có in số điện thoại mà còn phải chủ động liên hệ với các đối tác kinh doanh để thông báo về việc đổi mã vùng, đặc biệt là các đối tác nước ngoài.

Đại diện một công ty thực phẩm tại TP.HCM nói dù có thời gian khoảng hai tháng chuẩn bị từ khi nhận được thông tin thay đổi mã vùng điện thoại đến khi chính thức thực hiện nhưng vẫn chịu thiệt hại không nhỏ. Lý do là công ty đã in hàng trăm ngàn bao bì cho kế hoạch sản xuất cả quý hoặc cả năm với chi phí hàng trăm triệu đồng.

“Khi thay đổi mã vùng điện thoại thì cơ quan chức năng cần thông báo trước trên ba tháng thay vì chỉ khoảng hai tháng như vừa qua để các doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị, giảm thiểu thiệt hại” - đại diện công ty này kiến nghị.

Tuy nhiên, ông Đỗ Xuân Quang, Tổng Giám đốc Công ty Vietjet Cargo, cho biết đơn vị đã kịp thời điều chỉnh lại những thông tin khi thay đổi mã vùng điện thoại cố định, không ảnh hưởng nhiều.

Đối với khách hàng nước ngoài, ông Quang cho hay hiện nay công ty sử dụng đa phương tiện như email, Viber, di động, Facebook… khi liên hệ làm ăn với đối tác chứ ít sử dụng điện thoại cố định.

“Vì vậy các doanh nghiệp Việt Nam cần đa dạng cách thức liên hệ với khách hàng để khi cách thức này thay đổi, gặp sự cố thì khách hàng vẫn có thể liên hệ bằng cách khác và tránh thiệt hại” - ông Quang chia sẻ. 

3 giai đoạn chuyển đổi mã vùng

3 giai đoạn chuyển đổi mã vùng: Giai đoạn 1 từ ngày 11-2, áp dụng cho 13 tỉnh/thành phố gồm Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên, Yên Bái, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Giai đoạn 2 từ ngày 15-4, áp dụng cho 23 địa phương là Quảng Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Cà Mau, Bạc Liêu, Cần Thơ, Hậu Giang, Trà Vinh, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng.

Giai đoạn 3 bắt đầu từ ngày 17-6, gồm Hà Nội, TP.HCM, Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Kon Tum, Đắk Nông, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Vĩnh Long, Bình Phước, Long An, Tiền Giang, Bình Dương, Bến Tre, Tây Ninh, Đồng Tháp.

Mã vùng của bốn tỉnh là Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình và Hà Giang được giữ nguyên. Kế hoạch chuyển đổi mã vùng kết thúc vào ngày 31-8-2017.