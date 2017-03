Hoàn thuế nhập khẩu xe: cần công bằng

Trong đơn kiến nghị gửi Chính phủ, các doanh nghiệp khẳng định: “Tại một thời điểm, việc áp mã thuế nhập khẩu giữa các cục hải quan không giống nhau, việc xử lý hoàn thuế tại cùng một cục hải quan không công bằng. Hướng dẫn xử lý việc hoàn thuế của bộ Tài chính không công bằng và thiếu căn cứ pháp lý”.



Nhận định này của doanh nghiệp được đưa ra trên cơ sở những hoạt động của cơ quan Hải quan và bộ Tài chính.



Cụ thể, theo công văn số 7077/BTC-CST ngày 2.6.2010 của bộ Tài chính gửi Chính phủ về thực tế và đề xuất quản lý thuế đối với xe ôtô nhập khẩu tổng trọng lượng trên 24 tấn nhưng không quá 45 tấn từ năm 2003 đến nay, bộ này thừa nhận: “Có doanh nghiệp được nộp mức thuế nhập khẩu 10%, có doanh nghiệp phải nộp mức thuế 20%”. Chênh lệch ấy không phải nhỏ, gấp đôi mức mỗi sản phẩm phải nộp.



Thuế nhập khẩu do nhà nhập khẩu nộp và nằm trong giá thành bán xe. Nhà nhập khẩu không khiếu nại về thuế suất cao hay thấp (thuế cao hay thấp thì người tiêu dùng đều chịu), mà chỉ “sợ” có chênh lệch thuế. Sự chênh lệch về mức thuế nhập khẩu này đã tác động lớn tới giá bán dòng xe này trong nước theo hướng tạo ra cạnh tranh bất bình đẳng giữa các doanh nghiệp cùng bán một loại sản phẩm.



Theo doanh nghiệp, sự bất bình đẳng còn được “thực tế hoá” ngay trong xử lý sự việc “đã rồi” của bộ Tài chính. Đơn doanh nghiệp viết: “Cửa khẩu Hữu Nghị, cục Hải quan Lạng Sơn đã cho truy hoàn tám doanh nghiệp với 73 xe”. (Theo bảng thống kê nhập khẩu của Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị Quan – Lạng Sơn). Lý do của việc cho hoàn thuế là bộ Tài chính nhận ra sự bất hợp lý trong việc thu thuế nhập khẩu dòng xe này. Cụ thể, mức thuế 20% áp cho loại xe không sử dụng trên đường cao tốc nhưng tại thời điểm trước năm 2007 thì Việt Nam chưa có đường cao tốc (trích công văn số 7077/BTC-CST ngày 2.6.2010 của bộ Tài chính). Do đó, bộ phải hoàn lại 10% thuế nhập khẩu cho những xe đã nộp mức 20%.



Vấn đề ở chỗ, bộ Tài chính đã hoàn thuế nhập khẩu cho một số doanh nghiệp, nhưng bộ lại từ chối, không muốn hoàn cho nhiều doanh nghiệp còn lại cũng nhập khẩu xe cùng loại, cùng nguồn gốc trong giai đoạn này. Lý do bộ đưa ra (tại công văn số 7077/BTC-CST ngày 2.6.2010): “Đối với những xe đã nhập khẩu, đã nộp thuế với những mức thuế suất khác nhau từ năm 2007 trở về trước thì không truy thu, truy hoàn do người kinh doanh đã bán hết xe, đã quyết toán thuế; người mua xe đã đưa vào sử dụng, trích khấu hao tài sản cố định, đưa vào chi phí công trình, sản phẩm và đã quyết toán thuế hàng năm”.



Lý do này không được các doanh nghiệp bị “từ chối” chấp nhận vì cho rằng nó không công bằng, không hợp lý. “Doanh nghiệp chúng tôi mong muốn luôn tôn trọng pháp luật, thực hiện đầy đủ các quy định, nộp thuế đúng và đầy đủ, mong được đối xử công bằng, mong chính sách thuế nhất quán và rõ ràng để doanh nghiệp đỡ khó khăn”, các doanh nghiệp bày tỏ.





Theo Quốc Dũng (SGTT)