Hoàn thuế VAT sau 40 ngày làm khổ doanh nghiệp

Trong buổi đối thoại giữa doanh nghiệp và lãnh đạo Cục thuế TP HCM diễn ra ngày 25/7, nhiều đơn vị đã than phiền điều này. Công ty Việt Quốc Thịnh ở TP HCM chuyên đầu tư xây dựng cơ bản và cung ứng vật tư, có vốn khoảng 10 tỷ đồng, đóng thuế giá trị gia tăng một tỷ đồng. Những năm trước, việc hoàn thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo quy trình hoàn trước, kiểm tra sau trong vòng 6 ngày.



"Từ 1/7/2013, quy định mới chuyển thành kiểm tra trước, hoàn sau trong vòng 40 ngày khiến doanh nghiệp mất quá nhiều thời gian chờ đợi, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi chúng tôi rất cần vốn để sản xuất", vị đại diện công ty nói.









Doanh nghiệp than phiền quá trình hoàn thế giá trị gia tăng quá nhiêu khê.



Đồng quan điểm, lãnh đạo Công ty sản xuất Trường Thịnh chia sẻ, trước đây nhà nước cho phép hoàn thuế trước, kiểm tra sau trong vòng 6 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ nên tạo rất nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, từ ngày 1/7 quy định kiểm tra trước, hoàn thuế sau trong vòng 40 ngày đã gây khó khăn về nguồn vốn kinh doanh. Do đó, ông kiến nghị nhà nước cần rút ngắn thời gian hoàn thuế để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.Nhiều đơn vị khác cũng cho biết đang rơi vào tình cảnh chung và mong muốn cơ quan quản lý có cách tháo gỡ để giúp doanh nghiệp có điều kiện thuận lợi trong hoạt động kinh doanh, phát triển sản xuất, vượt qua giai đoạn kinh tế khó khăn hiện nay.Trước những băn khoăn của doanh nghiệp, đại diện Cục Thuế TP HCM cho rằng, từ 1/7 năm nay, theo Luật Quản lý Thuế sửa đổi, thuế giá trị gia tăng khi nộp sẽ được tính vào thuế đầu vào, tức đối với doanh nghiệp đầu tư đầu vào thuế suất 10% thì đầu ra thuế suất cũng 10%, phần chênh lệch số dư doanh nghiệp cũng phải tự nộp. Nếu là doanh nghiệp nhập nguyên liệu nhiều nhưng công trình xây dựng ít thì đầu ra nhỏ hơn đầu vào sẽ được hoàn thuế.Lãnh đạo Cục Thuế TP HCM cũng phân trần, việc hoàn thuế 40 ngày là quy định chung, Cục không thể sửa được nội dung văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, cơ quan này cho biết sẽ ghi nhận để xem xét giải quyết nhanh những khó khăn về nguồn vốn cho doanh nghiệp.Đại diện Cục Thuế TP HCM giải thích thêm, thời gian qua do một số doanh nghiệp lợi dụng kẻ hở của luật pháp để chiếm đoạt tiền thuế giá trị gia tăng, nhất là trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản. Do đó, Bộ Tài chính có công văn yêu cầu kiểm tra trước, hoàn thuế sau. Tuy nhiên, với kiến nghị của doanh nghiệp, Cục sẽ xem xét và trình Bộ Tài chính nghiên cứu tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.