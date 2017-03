Hội chứng ăn theo quảng cáo máy lọc nước Kangaroo

Đang ăn cơm và trò chuyện cùng nhau, cả gia đình bác Nam, sống ở Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội bỗng giật mình bởi tiếng "Cheng" lớn. Tưởng ai đó làm đổ vỡ gì, mọi người cùng hướng về phía vừa phía âm thanh thì trên tivi xuất hiện "Santafe - Thuốc trị táo bón hàng đầu Việt Nam".



Bình luận về quảng cáo này, bác Nam cho rằng việc giới thiệu thuốc táo bón vào giờ ăn cơm là không lịch sự. Hơn nữa, xuất hiện âm thanh lớn trước đó khiến mọi người bị giật mình, gián đoạn câu chuyện đang nói lại càng dễ gây phản cảm.





Hình ảnh nhái quảng cáo Kangaroo được lan truyền khắp cộng đồng mạng. Hình ảnh nhái quảng cáo Kangaroo được lan truyền khắp cộng đồng mạng.



Đại diện Kangaroo cho biết ý tưởng quảng cáo mà tập đoàn đưa ra xuất phát từ sự tình cờ. Một lãnh đạo của Kangaroo rất thích nghe nhạc nước ngoài và ông thích bài hát "Lemon Tree" và đặc biết thích đoạn dạo nhạc mở đầu bài hát. Một tiếng "xèng" rất gây ấn tượng, thu hút sự chú ý của người nghe trước khi ca sĩ thể hiện. "Kangaroo cũng muốn gây sự chú ý của khách hàng đến với thương hiệu của mình như vậy nên chúng tôi đã cho ra đoạn clip quảng cáo trên", vị đại diện này nói.

Theo Hồng Anh - Xuân Ngọc (VNE)



Ngồi trông con ngủ, chị Sinh (Đống Đa, Hà Nội) xem phim và đã chú ý bật tivi bé, chỉ đủ để nghe, tránh làm con tỉnh giấc. Thế nhưng, đến chương trình quảng cáo thì bổng nghe tiếng xoảng rất to, rồi tiếp đến là: "Dalovi - Sản phẩm hàng đầu cho viêm dạ dày". Con chị Sinh giật mình, khóc ré lên vì âm thanh lớn. "Volume đang rất nhỏ thì tự nhiên 'xoảng' một tiếng to đùng, khiến tôi không kịp điều chỉnh", chị Sinh than thở.Ngoài thuốc trị táo bón, thuốc đau dạ dày, nhiều sản phẩm không thuộc dòng dược phẩm như sơn, chăn ga gối đệm... cũng ăn theo quảng cáo kiểu máy lọc nước Kangaroo. "Uỳnh! Myota - Tinh hoa công nghệ hiện đại"; "Uỳnh uỳnh! Dreamland - Chăn ga gối đệm Dreamland" hay "Megatex - Sơn và chống thấm hàng đầu...". Các quảng cáo này chỉ bao hàm tiếng động lớn, tên sản phẩm, thông điệp và diễn ra trong khoảng 5 giây, giống hệt thảm họa quảng cáo Kangaroo.Ông Nguyễn Quang Anh, một chuyên gia về chiến lược quảng cáo (TP HCM) cho rằng mục tiêu của quảng cáo là làm cho mọi người biết đến sản phẩm của họ. Do vậy, cách giới thiệu theo mô thức trên về cơ bản là hợp lý. "Đã là sản phẩm của công chúng thì có người khen, có người chê là chuyện khó tránh", ông Quang Anh nói.Tuy nhiên, theo chuyên gia này, một yếu tố nữa của quảng cáo là phải mang tính chiến lược, mục tiêu lâu dài. Do vậy, nếu gây phản cảm, không được người tiêu dùng đón nhận thì sản phẩm đó cũng không thu được thành công.Còn ông Lê Tấn Đạt, Giám đốc Sáng tạo của Công ty Quảng cáo NEO cho rằng mục tiêu của quảng cáo là làm nổi bật sản phẩm. Tuy nhiên, dùng cách quảng cáo sốc để gây sự chú ý mà vừa lòng được người xem sẽ rất khó. "Quảng cáo là cách thu hút người dùng biết đến sản phẩm nhưng để họ mua hàng hóa của mình lại là cả một khoảng cách dài. Nếu doanh nghiệp không tĩnh trí mà lạm dụng quá nhiều quảng cáo gây sốc, phản cảm thì sẽ rất dễ bị người tiêu dùng tẩy chay", ông nói.Trước đó, quảng cáo của máy lọc nước Kangaroo từng bị rất nhiều người xem truyền hình coi là một thảm họa, gây phản cảm nhưng tạo được ấn tượng rất mạnh. Đại diện của Kangaroo cho biết, có nhiều lý do khiến đoạn quảng cáo "máy lọc nước hàng đầu của Kangaroo" gây ấn tượng mạnh cho công chúng. Tuy nhiên, nguyên nhân căn bản nhất là âm thanh mạnh, kết hợp với tần suất nhiều lần lại được phát trực tiếp trong trận đấu bóng nảy lửa Champion Leage giữa Barcelona và MU.Thừa nhận clip quảng cáo ban đầu có thể tạo ra sự khó chịu với một số người xem nhưng vị lãnh đạo cấp cao của Kangaroo cho biết là đã có những thay đổi cho phù hợp, với việc cắt ngắn thời lượng. Bên cạnh đó, ông này nói, mỗi doanh nghiệp có những giai đoạn phát triển khác nhau, giống như sự trưởng thành của con người. Ở giai đoạn này hình ảnh của họ là cậu thanh niên mới lớn vỗ ngực xưng danh để khẳng định mình, giai đoạn tiếp theo họ trưởng thành hơn, cách thức thể hiện sẽ khác."Tới đây, hình ảnh của chúng tôi sẽ không phải là những âm thanh gây sốc mà là sự êm dịu, và có chiều sâu", ông này nói. Tuy nhiên, ông này từ chối bình luận về việc có nhiều quảng cáo khác nhái theo clip máy lọc nước hàng đầu Việt Nam của Kangaroo.