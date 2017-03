Hội nghị các Bộ trưởng Giao thông vận tải Á-Âu

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, xoay quanh chủ đề “Nối liền Á-Âu,” các đại biểu tham gia hội nghị lần này sẽ tập trung thảo luận, đối thoại về các nội dung liên quan đến việc hợp tác xây dựng hệ thống giao thông xanh, an toàn và hiệu quả cao.



Hội nghị cũng sẽ thông qua Tuyên ngôn AEMTM-2 và Kế hoạch hành động AEMTM.



Phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Giao thông Vận tải nước chủ nhà Lý Thịnh Lâm nêu rõ Trung Quốc đang trong thời kỳ then chốt của quá trình phát triển kinh tế và xây dựng xã hội phát triển toàn diện, nhu cầu vận tải nước này tới năm 2020 sẽ tăng khoảng 2,5-3 lần so với hiện nay.



Do đó, ngành giao thông vận tải Trung Quốc tới đây sẽ tập trung phát triển hệ thống vận tải tổng hợp, nâng cao trình độ kỹ thuật, thông tin hóa và tăng cường khả năng quản lý, đảm bảo an toàn cũng như đối phó với tình huống khẩn cấp…



Hội nghị Bộ trưởng Giao thông vận tải Á-Âu là chương trình đối thoại cấp cao trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao Á-Âu (ASEM). AEMTM lần thứ nhất diễn ra năm 2009 tại thủ đô Vilnius của Litva.





