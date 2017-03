Hội thảo về tái cấu trúc ngân hàng thương mại VN

Tham dự hội thảo có đại diện Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính, các nhà khoa học, các nhà quản lý, lãnh đạo của các ngân hàng thương mại, lãnh đạo các doanh nghiệp.



Hội thảo tập trung thảo luận, trao đổi ý kiến, chia sẻ về học thuật, kinh nghiệm và khuyến nghị những giải pháp để tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam; nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại, tạo điều kiện để các ngân hàng thực sự trở thành nhân tố tích cực đóng góp cho quá trình phát triển kinh tế đất nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.



Các tham luận trình bày tại hội thảo nêu rõ; sau 5 năm hội nhập kinh tế quốc tế, hệ thống các ngân hàng thương mại Việt Nam đã lớn mạnh vượt bậc, tăng trưởng rất nhanh về số lượng cũng như chất lượng, mở rộng mạng lưới hoạt động rộng khắp cả nước, tạo tiền đề vững chắc cho Việt Nam chuyển sang kinh tế thị trường, đồng thời đóng góp to lớn cho quá trình tăng trưởng kinh tế đất nước.



Tuy nhiên, bên cạnh những thành công khi hội nhập, các ngân hàng thương mại Việt Nam đã bộc lộ một số bất cập, yếu kém như: vốn điều lệ thấp, tính thanh khoản thấp, tỷ lệ nợ xấu gia tăng, trình độ quản trị còn yếu, nguồn nhân lực chưa đủ khả năng đáp ứng yêu cầu... Thực trạng này đặt ra vấn đề cấp bách phải tái cấu trúc hệ thống các ngân hàng thương mại.



Đóng góp các giải pháp về tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại, các tham luận trình bày tại hội thảo và gửi đến hội thảo đều nêu rõ hơn lúc nào hết, việc tái cấu trúc các ngân hàng thương mại trở thành một trong những vấn đề trọng tâm của kinh tế đất nước, đồng thời nêu lên các giải pháp nhằm góp phần làm cho quá trình tái cấu trúc trở nên thực thi và hiệu quả. Trong đó nhấn mạnh đến việc cần nâng cao khả năng tự chủ tài chính của ngân hàng, tăng cường khả năng huy động vốn và sử dụng vốn hiệu quả, lộ trình tái cấu trúc, giảm thiểu những ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế, chủ động thâm nhập vào thị trường quốc tế..



Các đại biểu cũng nêu lên vấn đề: tái cấu trúc nhân lực chất lượng cao là rất cấp thiết đối với tái cấu trúc hệ thống ngân hàng; cần quan tâm đến thương hiệu ngân hàng khi tái cấu trúc…



Tiến sỹ Phạm Hữu Hồng Thái, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính-Marketing đề xuất Ngân hàng Nhà nước cần nâng cao năng lực quản lý, điều hành, năng lực xây dựng chính sách, năng lực dự báo, chất lượng cán bộ và hiện đại hóa công nghệ ngân hàng. Cơ cấu lại tổ chức và chức năng nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả điều hành vĩ mô theo hướng xây dựng một ngân hàng Trung ương hiện đại phù hợp với thông lệ chung của thế giới đồng thời tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh khuôn khổ pháp lý và cơ chế chính sách đảm bảo cho hệ thống ngân hàng được hoạt động thuận lợi, an toàn và hiệu quả.



Thạc sỹ Vũ Thị Phương Hoa, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính nhấn mạnh trong bối cảnh tiến hành tái cơ cấu để bảo đảm sự an toàn và ổn định bền vững của thị trường tài chính phải vừa thực hiện tái cơ cấu thị trường vừa phải thực hiện cải cách căn bản, toàn diện hệ thống quản lý từ thể chế, pháp luật, công nghệ cho đến các vấn đề con người. Những biện pháp tái cơ cấu thị trường được các cơ quan nhà nước áp dụng và hiệu quả của chúng cũng cần được cân nhắc trong tổng thể điều kiện kinh tế vĩ mô.





Theo Hà Huy Hiệp (Vietnam+)