Hơn 30 triệu đồng quăn queo vì máy sấy tóc

Trước đây, mỗi khi tiền bị ướt, gia đình anh vẫn dùng máy sấy tóc để sấy. Nhưng hôm đó do để máy sấy tóc ở chế độ nóng nhất nên chỉ 10 phút tổng số tiền trên bị co rúm, quăn queo. Sau đó anh đã đổi được 26 triệu đồng bị quăn tại ngân hàng, số tiền còn lại (6 triệu đồng) chưa được ngân hàng đổi do bị hư hỏng nhiều hơn.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Hằng (quận 2, TP.HCM) chia sẻ vì sơ ý khi giặt đồ mà không kiểm tra kỹ nên đã để quên bốn tờ 500.000 đồng trong túi quần jean. Khi phát hiện ra thì tất cả số tiền trên bị loang lổ màu, do quần áo phai màu dính sang. Khi mang số tiền này đi mua hàng thì không một cửa hàng nào chấp nhận thanh toán bằng đồng tiền này. “Chỉ đến khi mang đến Ngân hàng BIDV, tôi mới được đổi lại toàn bộ số tiền trên bằng tiền mới mà không tốn bất cứ một đồng phí nào” - bà Hằng nói.

Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh TP.HCM, cho biết theo quy định, ngân hàng có trách nhiệm đổi những đồng tiền không may bị cháy, rách, hư hỏng… bằng những đồng tiền có chất lượng, đảm bảo thanh toán. Tiền hư hỏng, cũ nát và không đủ tiêu chuẩn lưu thông đều được thu đổi tại các chi nhánh của các ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh NHNN tại các tỉnh, thành phố. Người dân không phải chịu bất cứ một chi phí nào.

Tiền rách nát, hư hỏng… được đổi trong trường hợp không phải do hành vi hủy hoại; trường hợp tờ tiền bị cháy, thủng, rách mất một phần thì diện tích còn lại phải bằng hoặc lớn hơn 60% so với diện tích tờ tiền cùng loại; nếu được can dán thì phải có diện tích tối thiểu bằng 90% so với diện tích tờ tiền cùng loại và đảm bảo nguyên gốc. Đối với tiền polymer bị cháy hoặc biến dạng co nhỏ lại do tiếp xúc với nguồn nhiệt cao thì diện tích còn lại tối thiểu phải bằng 30% so với diện tích tờ tiền cùng loại và còn giữ nguyên bố cục một tờ tiền...

“Đơn vị thu đổi có trách nhiệm thực hiện việc thu, đổi ngay cho khách hàng có nhu cầu, không hạn chế số lượng, không yêu cầu thủ tục giấy tờ” - ông Minh cho biết thêm.