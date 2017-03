Hơn 600 triệu USD nhàn rỗi trong ngân hàng

Tâm lý chuộng vay ngoại tệ kéo dài từ đầu năm, do lãi suất thấp hơn nhiều so với tiền đồng. Tín dụng ngoại tệ ở các ngân hàng vì thế tăng cao, và lớn gấp đôi so với tín dụng tiền đồng. Tuy nhiên, ông Huy khẳng định hiện nay thanh khoản từ hoạt động mua bán cũng như huy động và cho vay bằng ngoại tệ của các ngân hàng đang ở trạng thái tốt. Từ tháng 3 đến nay, thanh khoản của hoạt động mua bán ngoại tệ không còn là mối lo ngại, thậm chí thị trường còn trong trạng thái dư cung. Các ngân hàng thương mại đều khẳng định nhu cầu ngoại tệ không tăng đột biến trong thời gian qua.

Trong khi đó, lượng ngoại tệ huy động được mà chưa cho vay, tạm thời dư thừa trong hệ thống ngân hàng, đang tăng cao. Chỉ tính riêng ngoại tệ dư thừa đã được các ngân hàng thương mại hoán đổi với Ngân hàng Nhà nước là 600 triệu USD. Mặc dù khẳng định tăng trưởng tín dụng ngoại tệ từ đầu năm tới nay không quá cao và vẫn nằm trong tầm kiểm soát, Ngân hàng Nhà nước gần đây liên tiếp cảnh báo và có biện pháp siết hoạt động này. Ông Huy cho biết, các nguồn thu ngoại tệ như kiều hối, đầu tư trực tiếp nước ngoài, đầu tư gián tiếp nước ngoài, nguồn thu du lịch… đang tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, nguồn thu từ kiều hối trong quý một tăng khoảng 30,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều khả năng tới cuối tháng 6, lượng kiều hối có thể đạt 3,6 tỷ USD. Theo Song Linh (VNE)