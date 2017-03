Hồng Trung Quốc ‘giết’ hồng Đà Lạt

Hồng Trung Quốc đổ về chợ Đại diện chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (TP.HCM) cho hay hồng Trung Quốc và Đà Lạt đang vào mùa thu hoạch rộ nên về chợ nhiều. Ông Nguyễn Vinh, chủ sạp trái cây tại chợ này, cho biết thêm hiện một ngày bán ra thị trường khoảng 2-3 tấn hồng Đà Lạt với giá 7.000-8.000 đồng/kg, giảm 3.000-5.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm trước. Hồng Trung Quốc trái thường to hơn hồng Đà Lạt. TÚ UYÊN Tại Đài Loan, người trồng hồng có thể thu hoạch quanh năm. Trong khi đó, nông dân Đà Lạt thường thu hoạch rộ hàng trăm hecta cùng một thời điểm, dẫn đến nguồn cung trên thị trường tăng vượt so với nhu cầu và giá hồng giảm là điều khó tránh khỏi. Ông TRẦN DUY VIỆT, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng