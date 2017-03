HSBC đang bị điều tra “rửa tiền”

Viện dẫn các cơ quan liên bang giấu tên có thông tin trực tiếp về cuộc điều tra, tờ The New York Times cho biết các điều tra viên đang xem xét liệu HSBC có "né luật" của Mỹ bằng cách chuyển tiền thông qua chi nhánh tại Mỹ cho các nước bị trừng phạt, bao gồm Iran, Sudan và CHDCND Triều Tiên hay không.



Hồi tháng trước, HSBC thông báo chi nhánh của họ ở Mexico đã nộp phạt tổng cộng 379 triệu peso Mexico (27,5 triệu USD) cho các nhà quản lý ngân hàng ở nước này vì vi phạm các quy định ngăn chặn hoạt động rửa tiền.



Trước đó, HSBC đã xin lỗi và một nhà quản lý cấp cao của ngân hàng này đã từ chức sau khi các nhà lập pháp Mỹ buộc tội ngân hàng lớn nhất châu Âu tiếp tay cho Iran, các phần tử khủng bố và các tay buôn bán ma túy tiếp cận hệ thống tài chính của Mỹ.



Trong báo cáo dài 330 trang, Thượng viện Mỹ phát hiện HSBC cho phép các chi nhánh trực thuộc ở các nước như Mexico, Ả Rập Xê Út và Bangladesh chuyển nhiều tỉ USD từ "các tài khoản đáng ngờ" vào Mỹ mà không kiểm soát chặt chẽ.



Báo cáo nói rằng chi nhánh tại Mexico của HSBC “đã chuyển 7 tỉ USD cho HSBC chi nhánh tại Mỹ trong các năm 2007 và 2008… gây nghi ngờ rằng số tiền này bao gồm những khoản thu được từ việc buôn lậu ma túy ở Mỹ".



Theo The New York Times, với mong muốn kết thúc cuộc điều tra, HSBC đã liên hệ các công tố viên liên bang với hy vọng đạt được một cuộc dàn xếp vào tháng 9 tới.



Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cho biết một cuộc dàn xếp trong vòng vài tuần gần như bất khả thi, tờ báo này nhấn mạnh.





Theo Trùng Quang (TN)