HUD sẽ xây dựng 1,5 triệu m2 nhà ở năm 2011

Ông Nguyễn Đăng Nam, Tổng giám đốc Tập đoàn cho biết, năm 2011, HUD sẽ tiếp tục xây dựng mô hình khu đô thị mới đồng bộ, hiện đại đạt chuẩn “Khu đô thị mới kiểu mẫu” theo phương thức đầu tư tập trung dứt điểm, khắc phục tình trạng chuyển giao hạ tầng hoặc xây thô công trình nhà ở như hiện nay.



Tập đoàn Công ty mẹ và các Tổng công ty thành viên sẽ đẩy mạnh nhiều dự án về đô thị và nhà ở tại địa bàn trọng điểm với mục tiêu hoàn thành 1,5 triệu m2 sàn nhà ở cung cấp cho nhân dân, tăng trên 50% so với diện tích nhà ở đã hoàn thành năm 2010 là 959.000m2.



Diện tích nhà ở xây mới trong năm 2011, tập đoàn dự kiến phân bố khoảng 10% (132.000m2) là loại hình nhà ở xã hội; phân khúc nhà ở có mức giá trung bình chiếm đa số với 52% tương đương 780.000m2. Tổng giá trị đầu tư trong lĩnh vực nhà và đô thị của Tập đoàn HUD trong năm 2011 khoảng 12.381 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2010.



Đặc biệt, năm 2011 là năm đầu thực hiện chương trình mục tiêu 5 năm (2011-2015) hoàn thành 12 triệu m2 sàn nhà ở để góp phần tham gia điều tiết thị trường nhạy cảm này. Do đó, cùng với việc tăng dần tỷ trọng phát triển nhà ở, các đơn vị thành viên trong tập đoàn sẽ tăng tích lũy vốn chủ sở hữu.



Hiện tập đoàn đang đề xuất Chính phủ có cơ chế giao tập đoàn triển khai dự án quy mô lớn tại các địa bàn trọng điểm. Theo đó, Tập đoàn sẽ triển khai đồng loạt các khâu từ lập quy hoạch, dự án đầu tư, phương án huy động vốn, triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật-xã hội.



Sau khi hoàn thành, quỹ đất sạch đã có hạ tầng này sẽ bàn giao một phần cho địa phương để chủ động thực hiện các nhu cầu phát triển như an sinh xã hội, tái định cư, xây dựng nhà ở xã hội, nhà công vụ...



Phần đất còn lại, tập đoàn và các chủ đầu tư cấp 2 có năng lực được chọn qua phương thức kinh doanh, đấu thầu, triển khai xây dựng nhà ở để tạo nguồn cung cho thị trường thông qua sàn giao dịch bất động sản. Đây cũng là một trong những giải pháp tăng tính minh bạch, công khai, thiết thực góp phần điều tiết thị trường bất động sản.



Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân cho rằng trong thời gian tới, Tập đoàn HUD phải có những bước đi phù hợp và giải pháp hiệu quả. Trước hết, giá nhà ở phải phù hợp với khả năng chi trả của người dân. Nhiệm vụ chính của tập đoàn không chỉ là xây dựng nhà ở mà còn phải kiến tạo ra các khu đô thị đồng bộ, tạo môi trường sống tốt nhất cho người dân.



Muốn vậy, từ quy hoạch phải hợp lý, hạ tầng đồng bộ, căn hộ thiết kế tốt với công năng phù hợp đến chất lượng và giá cả cũng phải được xã hội chấp nhận.



Tập đoàn cần chú trọng phát huy lợi từ các đơn vị thành viên có năng lực và sản phẩm độc lập nhưng lại gắn kết và hỗ trợ được lẫn nhau trong các khâu xây lắp, vật liệu, cấp thoát nước, môi trường... để tạo ra những sản phẩm bất động sản có giá trị bền vững./.





Theo Thu Hằng (TTXVN/Vietnam+)