Huy động và cho vay bằng VND và USD diễn biến trái chiều

So với tháng 6, dư nợ tiền gửi tại các tổ chức tín dụng tính đến 20/7/2011 giảm 0,25%. Trong diễn biến này, tiền gửi bằng ngoại tệ giảm 3,29% đối lập với mức tăng 0,51% của vốn đầu vào bằng VND.



Trong tháng 7 này, xu hướng "thích" vay USD của nhiều doanh nghiệp, cá nhân tiếp tục được xác nhận. Theo thống kê của Ngân hàng Trung ương, tín dụng bằng ngoại tệ tăng 1,96% so với tháng 6. Trong khi cho vay bằng đồng Việt Nam giảm 0,88%.



Nhu cầu cho vay USD mạnh lên khiến cho một số ngân hàng đang tích cực thu hút nguồn vốn này từ người dân và doanh nghiệp. Đây cũng là lý do trong thời gian qua, một vài nhà băng đã có động thái lách trần lãi suất huy động bằng USD.



Bên cạnh mức tăng giảm trái chiều của dư nợ tín dụng và cho vay đầu ra, mặt bằng lãi suất huy động và cho vay cũng đang hạ nhiệt Hiện tại, với cho vay sản xuất kinh doanh bằng VND, mặt bằng lãi suất đã giảm nhẹ khoảng 0,1-0,3% một năm. Cùng với đó, huy động đầu vào đối với đồng Việt Nam cũng giảm từ 0,5% đến 0,8% một năm so với trước.



Trong xu hướng nới dần lãi suất đầu ra, một số ngân hàng áp dụng ưu đãi đối với cho vay nông nghiệp nông thôn và công nghiệp. Gần đây cũng có một số đơn vị điều chỉnh lãi giảm với mức giảm từ 1% một năm trở lên. Đây được cho là động thái của các nhà băng nhằm kích thích tín dụng khi huy động vào mà không cho vay ra được.



Theo khẳng định của Ngân hàng Nhà nước, từ nay đến cuối năm, các chính sách thắt chặt tiền tệ tiếp tục được áp dụng: Kiểm soát tăng trưởng tín dụng năm 2011 dưới 20% ở mọi thời điểm, giảm tốc độ và tỷ trọng cho vay phi sản xuất trong tổng dư nợ đến 31/12/2011 là 16%, thực hiện nghiêm quy định về lãi suất huy động tối đa bằng VND, USD...





Theo Tuệ Minh (VNE)