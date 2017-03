IMF dự báo lạm phát Việt Nam năm 2011 là 19%

IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Ảnh: Bloomberg.com

Mức tăng trưởng dự báo cho nền kinh tế Việt Nam năm 2011 là 5,8% cùng với lạm phát kỳ vọng 19%. Năm 2012, dự kiến khả năng kiềm chế lạm phát của Việt Nam sẽ tốt hơn, mức tăng giá sẽ trong khoảng 12% và tăng trưởng kinh tế là 6,3%.Nhóm các quốc gia đang phát triển tại châu Á bao gồm Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Philipines, Việt Nam được dự đoán tăng trưởng năm 2011 đạt 6,4% và năm 2012 là 6,1%. Con số dự báo đã được điều chỉnh giảm so với mức mà IMF đưa ra vào tháng 6/2011 với tốc độ tăng là 6,6% năm 2011 và 6,4% năm 2012.Cũng trong báo cáo này, IMF dự báo kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng 4% trong cả 2 năm 2011 và 2012. Đồng thời, IMF cảnh báo nguy cơ suy thoái kinh tế nếu các nhà lãnh đạo phương Tây không thể đưa nền kinh tế của nước mình trở lại đúng quỹ đạo.Dự báo tăng trưởng năm 2011 của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới cũng được điều chỉnh giảm với mức 1,5% cho Mỹ và 9,5% cho Trung Quốc. Lo ngại về sự gia tăng nợ công của chính quyền địa phương tại Trung Quốc là nguyên nhân khiến IMF đưa ra con số dự báo giảm so với mức 9,6% cho năm 2011 và 9,5% cho năm 2012 đã thông báo vào tháng 6 vừa qua.Tăng trưởng khu vực châu Âu được dự báo chỉ còn 1,6% vào năm 2011 và 1,1% vào năm 2012. Nhóm các quốc gia phát triển nhất thế giới (G7) được kỳ vọng tăng trưởng GDP khoảng 0,5%, thấp hơn 0,2% so với dự báo tháng 6/2011.Trong báo cáo của mình, IMF cảnh báo các nền kinh tế mới nổi về sự lây lan của khủng hoảng nợ tại châu Âu có thể ảnh hưởng tới các quốc gia này trong thời gian tới. Đồng thời, IMF khuyến cáo các quốc gia tại châu Á về tình trạng thâm hụt ngân sách, và cho rằng nó sẽ có ảnh hưởng lớn tới sự phát triển lâu dài của các nước này.