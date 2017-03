Jetstar Pacific không sáp nhập với Vietnam Airlines

Thông cáo báo chí được Jetstar Group đưa ra hôm 8/12 khẳng định cam kết của họ với Jetstar Pacific và gạt bỏ những "thông tin sai lầm là hãng hàng không giá rẻ của Việt Nam được sáp nhập như một phần giao dịch đang được đề nghị".



Theo Jetstar Group, những lời đồn thổi về việc sáp nhập bắt nguồn từ các báo cáo về trao đổi quyền sở hữu giữa SCIC và Vietnam Airlines. Hiện Jetstar Pacific phần lớn được sở hữu bởi SCIC và 27% của Quantas Group.



"27% của Tập đoàn Quantas (công ty mẹ Jetstar) không bị ảnh hưởng bởi giao dịch này", thông cáo khẳng định. Với việc trao đổi quyền sở hữu, hiện vẫn chưa có một thỏa thuận chính thức nào và quyền sở hữu của Jetstar Pacific vẫn được giữ nguyên.





Jetstar Pcific đang được đề nghị chuyển quyền sở hữu về cho Vietnam Airlines. Ảnh: Kiên Cường

Jetstar Pcific đang được đề nghị chuyển quyền sở hữu về cho Vietnam Airlines. Ảnh: Kiên Cường

Theo Kiên Cường (VNE)



"Vietnam Airlines được chào đón như là một đối tác trong Jetstar Pacific. Chúng tôi luôn duy trì và cam kết với thị trường Việt Nam như một phần mở rộng chiến lược", CEO của Jetstar Group Bruce Buchanan cho biết.Trước đó, ông Đinh Việt Thắng, Phó cục trưởng hàng không Việt Nam cũng cho biết hãng hàng không Jetstar Pacific là công ty cổ phần do SCIC nắm cổ phần chi phối và có một phần do nước ngoài nắm giữ.Trong quá trình hoạt động, hãng cũng có những đóng góp nhưng khai thác không hiệu quả, thua lỗ kéo dài. Bộ Tài chính đã đề xuất các phương án tái cơ cấu và điều chỉnh lại hoạt động của công ty này."Một trong những phương án được tính đến là giao trách nhiệm chủ sở hữu Jetstar Pacific về cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam", ông Thắng nói.Tiền thân của Jetstar Pacific là Pacific Airlines, do Saigontourist sáng lập ra và Vietnam Airlines tham gia làm chủ sở hữu, nắm đến 86% vào năm 2004. Sau đó phần vốn của Vietnam Airlines trong Pacific Airlines được giao về cho Tổng công ty đầu tư vốn nhà nước (SCIC) quản lý. Bước ngoặt của Pacific Airlines là từ năm 2007 hãng hàng không Australia Qantas nắm 27% trong hãng và chuyển tên thành Jetstar Pacific. Phần lớn cổ phần còn lại của Jetstar Pacific do SCIC và Saigontourist nắm.