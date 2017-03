JS Group xây nhà máy sản xuất khung cửa tại VN

Hiện nay, khoảng 70% số lượng khung cửa được JS sản xuất tại nội địa và 30% còn lại tại ở Thái Lan. Tuy nhiên, nhà máy ở Thái Lan đã phải tạm ngừng sản xuất sau khi hứng chịu thiệt hại nặng nề trong trận lũ lụt vào tháng 10/2011. Do vậy, JS đã quyết định xây dựng nhà máy mới tại Việt Nam để phân tán các rủi ro, đồng thời hướng tới mục tiêu thâm nhập sâu hơn vào thị trường châu Á.



Theo dự kiến, JS sẽ xây dựng nhà máy mới tại tỉnh Đồng Nai trên diện tích đất rộng 55 ha với tổng giá trị đầu tư là 30 tỷ yen (tương đương 385 triệu USD). Khi đưa vào hoạt động từ giữa năm 2013, JS Việt Nam sẽ đạt công suất 30.000 tấn/năm, tương đương 10% tổng công suất của JS.



Trong thời gian đầu, sản phẩm sẽ được xuất sang thị trường Nhật Bản và trong tương lai sẽ mở rộng sang các nước châu Á khác.



Trong năm 2010, tổng kim ngạch trong lĩnh vực xây dựng tại 5 nước lớn tại Đông Nam Á đạt 40,4 tỷ USD, tăng 70% so với năm 2005. Trong thời gian tới, thị trường này được dự đoán sẽ tiếp tục mở rộng khiến cho các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng đã bắt đầu chú trọng tới việc thâm nhập thị trường Đông Nam Á hơn trước; trong đó, Việt Nam nổi lên như một địa điểm đầu tư hấp dẫn vì có giá nhân công rẻ, nguồn nhân lực chăm chỉ và đang xuất hiện xu hướng tự do hóa thương mại sau khi quyết định tham gia đàm phán gia nhập Hiệp định TPP.



JS đã bắt đầu xuất hiện tại thị trường Việt Nam từ năm 1998 với việc sản xuất các sản phẩm vệ sinh mang nhãn hiệu INAX. JS đặt mục tiêu nâng tổng doanh thu tại các thị trường nước ngoài lên mức 1.000 tỷ yen vào năm 2016, gấp 25 lần so với năm 2011.





Theo Hồng Hà (Vietnam+)