‘Kéo’ vàng ra khỏi két dân

Ba đòi hỏi về huy động vàng Thời gian qua, có nhiều ý kiến góp ý về huy động vàng với các vấn đề chính như: • Phải có lãi: Lãi suất cao hay thấp tùy vào chiến lược quản trị rủi ro của tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, lãi suất cần trên 20% so với lãi suất hiện hành. Lãi suất không hấp dẫn thì rất khó để huy động nguồn vàng nhàn rỗi. • Công khai, minh bạch, an toàn: Cần nói rõ nguồn vàng huy động được sẽ được sử dụng làm gì. Đặc biệt là công tác quản trị rủi ro để tránh thâm hụt số vàng huy động. Tâm lý người dân cầm giữ vàng vì muốn an toàn, phòng vệ rủi ro. Vì vậy việc huy động và sử dụng vàng, trả lại vàng cũng phải có tính bảo đảm. • Thanh khoản cao: Vàng trong dân tuy nằm im trong két nhưng người dân có quyền chủ động. Khi huy động vàng của dân cũng phải đảm bảo tính thanh khoản, chuyển đổi. Phải đảm bảo cho dân có thể chuyển tiền-vàng bất cứ lúc nào. Tốt nhất nên có sự tham gia của SJC (đảm bảo vàng ở đầu vào) và NHNN (đảm bảo thanh khoản đầu ra). 100.000 tỉ đồng với giá 37 triệu đồng/lượng, nếu huy động 100 tấn vàng trong dân, TP có gần 100.000 tỉ đồng để đầu tư. Ông DƯƠNG ANH VŨ, chuyên gia ngành vàng