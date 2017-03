Kẹt cứng trong siêu thị

Mệt mỏi chờ tính tiền (ảnh chụp tối 26-1-2011 tại siêu thị Co.op Mart Đinh Tiên Hoàng, quận Bình Thạnh, TP.HCM) - Ảnh: Hoàng Thạch Vân

Nhiều khách hàng cho biết phải chen chúc xếp hàng mua hàng trong siêu thị gần sáu giờ mới mua đủ một xe hàng tết.

TP.HCM: rồng rắn xếp hàng đợi tính tiền

Tại siêu thị Big C Hoàng Văn Thụ (TP.HCM) chiều 26-1-2011, lượng người đi mua sắm xếp hàng rồng rắn ở các quầy hàng lạp xưởng, chả lụa, các loại mứt, hạt dưa, hạt bí... Tại đây, số người mua sắm đứng chật kín các quầy hàng. Khách hàng này lựa được đồ trở ra, lập tức có người khác thế chân vào.

Trong khi đó, dù không đúng giờ cao điểm nhưng tại siêu thị Co.op Mart Đinh Tiên Hoàng lúc 15g30 ngày 26-1 vẫn rất đông. Ngay khi vào gửi xe, khách hàng đã phải xếp hàng rồng rắn. Trong khi đó, để chờ được gửi đồ hoặc lấy đồ cũng phải mất 10-15 phút!

Tuy nhiên, “khổ” nhất là tại các quầy tính tiền, do khoảng không gian hẹp nên luôn có 5-6 khách hàng đứng chật lối đi trước các quầy thu ngân. Để được thanh toán, nhiều người phải chờ khoảng 30 phút. Còn giờ cao điểm, thời gian chờ đợi có khi cả tiếng đồng hồ.

Nhiều bà nội trợ cho biết đã phải xếp hàng chờ ít nhất mất 30-35 phút mới được tính tiền - Ảnh: H.T.VÂN

Chị Lê Thị Hồng Trang, khách hàng mua sắm tại Co.op Mart Đinh Tiên Hoàng, cho biết tình trạng nói trên là bình thường trong dịp này. Để mua được đủ hàng trong dịp tết, chị Trang phải đi 2-3 lần vào giữa buổi sáng hoặc buổi chiều. “Cao điểm nhất vào 11 giờ - 12 giờ trưa, đi mua sắm mà phát sợ vì quá đông người” - chị Trang cho hay.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Ngân, khách hàng tại Co.op Mart, cho biết: “Trưa 25-1, ra đến siêu thị mà tôi phát hoảng vì thấy chen nhau lựa hàng, tính tiền. Rút kinh nghiệm, nay tôi kéo hai cô con gái đi chung. Lấy vài món đồ trước, một người đứng xếp hàng sẵn và hai người còn lại vào lựa đồ. Như vậy mua xong mới được tính tiền ngay”.

Theo các bà nội trợ, mua hàng vào giữa buổi sáng, giữa buổi chiều hoặc từ sau 20 giờ là khỏe nhất. Đây là những thời điểm nhiều người còn trong giờ làm việc, hoặc buổi tối đã về nhà nghỉ ngơi. Đúng như kinh nghiệm của các bà nội trợ, tại Maximark Cộng Hòa, ban ngày luôn kẹt cứng người mua sắm nhưng khoảng 20 giờ -21 giờ 30 phút ngày 25-1, việc mua hàng tại siêu thị này đã nhanh hơn.

Lượng khách mua sắm các mặt hàng tết trong siêu thị Big C đông nghẹt - Ảnh: T.Hoàng

Hà Nội: 6 giờ mới mua được một xe hàng

Tương tự, lượng khách mua sắm trong hệ thống các siêu thị ở Hà Nội như Big C, Fivimart, Hapro...cũng tăng vọt trong ngày 26-1-2011. Ghi nhận tại siêu thị Big C chiều 26-1, ngay từ bãi gửi xe khách đến mua sắm xếp hàng chờ đông nghẹt. Nhiều người chờ quá lâu phải vòng xe quay về hoặc chấp nhận mang xe vào rửa tại các cửa hàng ngay trong khu vực siêu thị.

Tại các quầy hàng bày bán bánh kẹo, dầu ăn, hoa quả, thực phẩm... phục vụ tết, khách chen lấn chọn hàng. Ông Nguyễn Xuân Thanh cho biết hai vợ chồng tranh thủ đi sắm đồ tết sớm vì sợ cuối tuần lượng khách sẽ rất đông. “Chen nhau gần ba giờ rồi mà vẫn chưa chọn đủ hàng. Vì đông quá nên đành ra chợ lẻ mua thêm” - ông Thanh than thở.

Theo bà Ong Thị Miền - phó giám đốc siêu thị Big C Thăng Long, lượng khách bình quân mỗi ngày trong một tuần trở lại đây lên đến 70.000-80.000 lượt người, tăng khoảng 50% so với ngày thường. Để tránh ách tắc, Big C đã tăng từ 76 lên 101 quầy tính tiền vào đầu tháng 1.

Tuy nhiên theo ghi nhận, lượng khách xếp hàng chờ thanh toán vẫn đông nghẹt. Lỉnh kỉnh đồ đạc trên tay cùng xe đẩy chứa hàng cao gần ngang đầu người, chị Bùi Thị Dung - nhân viên Công ty xây dựng và trang trí nội thất Việt Hà - ngao ngán: “Hai chị em tôi mất hơn sáu giờ mới chọn được một xe hàng để đóng gói và đứng chờ thanh toán hơn nửa giờ rồi mà vẫn chưa đến lượt”.

Một số khách hàng dù đã chọn xong đồ nhưng đành bỏ lại vì không thể chờ đợi quá lâu để thanh toán.

Tại hệ thống siêu thị Fivimart, lượng khách đến mua sắm cũng tăng đột biến. Bà Vũ Thị Hậu, phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhất Nam - đơn vị chủ quản của hệ thống siêu thị Fivimart, cho biết trong những ngày cận tết lượng khách mua sắm tăng trên 100% so với ngày thường. Đặc biệt trong hai ngày cuối tuần lượng khách tăng lên đến 300%.

Đà Nẵng: “nghẽn” ở quầy tính tiền

Trong khi đó, tại siêu thị Big C Đà Nẵng, hiện mỗi ngày có hơn 10.000 lượt khách mua hàng. Lượng người tiêu dùng dịp tết tăng đột biến khiến mặt bằng Big C có ba tầng bán hàng trở nên quá tải. Ghi nhận chiều 26-1, những lối đi đông nghẹt người, những quầy hàng thực phẩm tết, quần áo, giày dép, người mua phải chen chúc nhau. Từ 18g trở đi, khách mua hàng càng đông hơn. Nhiều khách hàng cho biết cực nhất là lúc tính tiền ở các quầy tầng ba với 36 quầy nhưng lúc nào cũng bị “nghẽn”, quá tải khiến họ phải đợi rất lâu.

Một nhân viên Big C cho biết ngoài 36 quầy tính tiền ở tầng ba, ở tầng hai có 12 quầy nhưng không được sử dụng do phải tập trung hết nhân lực kiểm tra, kiểm soát, tính tiền ở tầng ba. 12 quầy tầng hai chỉ sử dụng khi khách tăng đột biến.

B.HOÀN - P.PHƯƠNG - T.HOÀNG - V.HÙNG