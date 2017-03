Kết quả kiểm nghiệm thịt heo nghi nhiễm bệnh bán ở Big C

Cụ thể, số thịt heo nêu trên không phải bị sán gạo mà là những nang (mẫu nhỏ - PV) của vết thương bị nhiễm trùng và hóa thành vôi. “Những nang này không hại cho người tiêu dùng” - ông Phạm Xuân Thảo (Chi cục trưởng Chi cục Thú y TP.HCM) nói. Ông Thảo cũng cho biết 20 năm nay TP.HCM không phát hiện heo gạo. Hơn nữa, quy trình kiểm soát thịt từ tỉnh đưa vào TP.HCM chặt chẽ nên heo bệnh không thể hiện diện trong các hệ thống siêu thị.

Với kết quả nêu trên, ông Trần Văn Quang (Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Đồng Nai - nơi cấp giấy kiểm dịch cho siêu thị Big C Đồng Nai là đơn vị đứng tên chủ hàng của lô thịt bán tại Big C Gò Vấp) giải thích thêm: “Số thịt heo mà khách hàng nghi nhiễm bệnh thực ra chỉ bị áp-xe cục bộ do trong quá trình chăn nuôi con heo đã bị tiêm chích”.

TRẦN NGỌC - VĂN NGỌC