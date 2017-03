Kết quả “xổ số” mùa trái cây tết

Trong khi đó, những ngày này, nông dân đang “o bế” sản phẩm để đưa ra thị trường bán tết. Tuy nhiên, nếu nhiều nông dân trồng cây ăn trái vui như tết vì “được mùa, trúng giá” thì không ít nông dân trắng tay, không có tiền lo tết nhất.







Ông Trần Văn Cu, ấp Bình Hoà, xã Bình Trinh Đông, Tân Trụ, Long An trồng ba công dưa tròn giống Thoại Bảo, toàn bộ số dưa này đã được thương lái từ TP.HCM xuống đặt cọc, dự kiến ngày 24 tháng chạp xuống cắt dưa. Theo ông Cu, do năm nay nhuận, thời tiết thất thường, mưa trái mùa xuất hiện vào đúng thời điểm nông dân đang lấy trái (úp nụ đực vào nụ cái thụ phấn) khiến dưa bị thối, trái nào còn sót lại thì thường bị thụt đầu, còi cọc đi thấy rõ. “Còn vài ngày nữa là cắt, nhưng quả dưa chỉ bé tí tẹo, trái nào bự con cũng chỉ nặng 3 – 5kg là tối đa”, ông Cu rầu rĩ.



Anh Thọ, lái dưa ở thị trấn Tân An, Long An nhận định: “Thị trường dưa chưng tết năm nay dự báo sẽ có nhiều biến động, giá sẽ tăng 10 – 15%”. Theo anh Thọ, hiện giá dưa tại ruộng đã cao hơn năm ngoái 1.000 – 1.500 đồng/kg, dao động từ 7.000 – 7.500 đồng/kg.



Một số vùng ở các tỉnh miền Tây trồng dưa giống Mặt Trời Đỏ đạt năng suất khá cao. Anh Võ Đông Giang, trồng một mẫu tám giống dưa này khoe toàn bộ số dưa đã được lái từ Long An xuống dằn cọc 20 triệu với giá 7.000 – 7.200 đồng/kg. Nhiều nhà vườn phân tích giống dưa tròn Mặt Trời Đỏ dễ trồng, cây khoẻ, sinh trưởng tốt, đặc biệt là thời gian để chưng lâu hơn (khoảng 15 – 20 ngày) so với loại dưa có hạt. Năng suất loại dưa này đạt khoảng 30 – 35 tấn/ha, cao hơn 7 – 10 tấn so với loại giống có hạt, thương lái mua tại ruộng khoảng 7.000 – 7.5000 đồng/kg. Bên cạnh đó, độ ngọt cũng hơn hẳn với một số giống khác; trọng lượng quả trung bình từ 3 – 7kg, vừa gọn trong một đĩa chưng.



Theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh Long An, Tiền Giang, Hậu Giang…, năm nay nông dân sản xuất khoảng 5.000 – 6.000 tấn dưa Mặt Trời Đỏ phục vụ thị trường tết.



Bưởi: kẻ cười, người khóc



Người trồng bưởi da xanh bán tết ở Bến Tre rầu héo ruột vì rớt giá thảm hại. Ông Ba Phú, chủ vườn bưởi da xanh ở xã Tân Phú Tây huyện Mỏ Cày Bắc (Bến Tre) buồn rầu cho biết, mang bưởi ra chợ bán cho thương lái, họ chỉ mua với giá 22.000 đồng/kg. “Mới hôm rằm tháng chạp giá bưởi còn 27.000 đồng/kg, tui và bà nhà dự đoán giá sẽ còn lên trong những ngày cận tết nên neo thêm vài bữa mới thu hoạch. Chẳng ngờ bây giờ mất 5.000 đồng/kg. Thiệt đau!”, ông Phú ca cẩm.



Ở Bến Tre, những nhà vườn trồng bưởi da xanh bán tết như ông Ba Phú đang trong cảnh dở khóc dở cười vì giá bưởi tuột dốc. Ông Đàm Văn Hưng, chủ vựa trái cây Hương Miền Tây ở huyện Mỏ Cày Bắc, cho biết giá bưởi rớt mạnh do năm nay nhiều nhà vườn đua nhau trồng bưởi bán tết, khiến nguồn cung vượt quá nhu cầu tiêu thụ. Hiện nay các đầu mối tiêu thụ ở phía Bắc cũng đóng cửa vựa vì đã nhập đủ hàng bán tết, nên các chủ vựa không dám… liều mạng mua vào.



“Tình cảnh này, nhà vườn chỉ còn cách neo bưởi trên cây chờ qua tết hy vọng bán được giá cao hơn. Nhưng neo bưởi trên cây thì lấy tiền đâu sắm sửa tết nhất cho gia đình, con cái, nên nhiều người chấp nhận bán bưởi giá rẻ”, bà Năm Vui, chủ vườn bưởi da xanh ở xã Phước Mỹ Trung, ngậm ngùi nói.



Trong khi bưởi da xanh rớt giá thì những người trồng bưởi lông Cổ Cò đặc sản của huyện Cái Bè (Tiền Giang) trúng giá. Ông Hai Thọ, chủ vườn bưởi lông ở xã Mỹ Lương, nói mới mấy hôm trước giá bưởi lông còn lình xình ở mức 4.500 đồng/kg, thương lái chê ỏng chê eo, nay vọt lên mức 7.500 đồng/kg. Theo nhiều chủ vườn, giá bưởi lông tăng đột ngột do nhu cầu tiêu thụ loại bưởi này ở phía Bắc tăng cao so với năm trước.



Bưởi Năm Roi, một trong những trái cây đặc sản của tỉnh Vĩnh Long đang tăng giá mạnh trong những ngày cận tết Nguyên đán. Tại các vựa trái cây ở chợ trung tâm thành phố Vĩnh Long, giá bưởi loại 1 khoảng 11.000 – 13.000 đồng/kg và có thể lên đến 15.000 – 17.000 đồng/kg do lượng hàng không còn nhiều.



Tết năm nay, sẽ có hàng ngàn quả bưởi Năm Roi được tạo hình hồ lô tung ra thị trường. Bưởi hình hồ lô được khắc chữ nổi Tài Lộc. Mỗi quả bưởi nặng khoảng 1,3 – 1,5kg, dự kiến sẽ được bán cho hệ thống các siêu thị ở TP.HCM.



Quýt trái hốt bạc, quýt kiểng trắng tay



Thương lái đang kéo về vùng chuyên canh quýt hồng Lai Vung tranh nhau mua từng ký, đẩy giá tăng vọt. Quýt hồng loại một mua tại vườn từ 12.000 – 14.000 đồng/kg, loại hai từ 9.000 – 11.000 đồng/kg. Anh Phạm Văn Lắm, chủ một vườn quýt ở ấp Long Hưng 2, mừng ra mặt: “Chưa bao giờ quýt tết dễ bán và được giá cao như năm nay. Vườn nhiều, vườn ít đều có lái đến tận nơi hỏi mua, trả tiền mặt”.



Trong khi đó, cũng tại vùng này nhiều người trồng quýt kiểng lại trắng tay vì quýt không ra trái. Nhiều nông dân trắng tay, không còn tết nhất gì.





