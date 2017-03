Khách hàng hoang mang vì dự án Adonis 1 đổi tên

Hôm qua, khu đất dự án Adonis 1 trên đường Nguyên Hồng bị khách hàng vây quanh, vì nghe phong thanh tin dự án này âm thầm được đổi tên thành Saigon Ruby. Bên trong những tấm tôn rào kín khu đất này, nhà thầu vẫn đang thi công phần tường vây quanh. Sự xuất hiện của nhóm khách hàng khiến người dân xung quanh đổ ra đường xem vì hiếu kỳ.

Đại diện nhóm khách hàng này cho biết, họ mua dự án Adonis 1 tính đến nay được 3 năm, trung bình mỗi người đã góp vốn 30% giá trị căn hộ. Thế nhưng, dự án này không hề được khởi công trong nhiều năm liền nên họ đã yêu cầu chủ đầu tư hoàn trả tiền góp vốn. Tuy nhiên, chủ đầu tư chỉ hoàn trả 10% tổng số tiền đã thu của khách hàng rồi im hơi lặng tiếng.

Đến ngày 26/9, hay tin dự án bị đổi tên và đang xây tường nên mọi người kéo đến nhà của ông Đỗ Văn Đức, chủ đầu tư dự án (nằm trong con hẻm đối diện khu đất) để yêu cầu giải thích. Song, người nhà đóng cửa, cho biết ông Đức đi vắng và từ chối trả lời khiến mọi người vây quanh cổng nhà ông này khá lâu.



Bên trong dự án Adonis 1 đang thi công phần tường vây nhưng không thấy có treo biển thông báo tên và các giấy phép của dự án. Ảnh: Vũ Lê.

Đại diện công an phường 1, ông Nguyễn Công Trí đã đến tiếp nhận ý kiến của người dân và hứa sẽ tổ chức cuộc gặp với ông Đức để làm rõ vụ việc với khách hàng. Ông Trí hẹn khách hàng cử một đại diện lên phường làm việc vào sáng thứ hai.

Một khách hàng trót mua 2 căn hộ Adonis 1 cho người thân than với công an khu vực: "Chúng tôi tìm ông Đức từ nhiều tháng nay nhưng không gặp dù đến tận nhà gõ cửa. Vụ việc liên quan đến dự án Adonis 1 đã được trình UBND TP HCM, công an và gửi đơn kiện đến tòa án nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Hiện dự án đổi tên đột ngột là điều rất kỳ lạ".

Đại diện nhà thầu đang thi công dự án này nói với: "Từ tháng 8, chúng tôi ký hợp đồng với ông Đức làm phần tường vây, tổng cộng hơn 160 mũi, nay đã làm xong 100 mũi. Hiện tôi không biết rõ dự án này sẽ xây dựng thành công trình gì".

Theo ghi nhận của PV, toàn khu đất quanh dự án này đã được vây kín. Trên những tấm tôn, khách hàng Adonis 1 đã "gửi gắm" đến chủ đầu tư lời nhắn "đất này đang thưa kiện" hay "đất đang tranh chấp". Mọi người giải thích, sở dĩ để lại lời nhắn như vậy vì sợ có những khách hàng khác lâm vào cảnh tiền mất tật mang như mình. Phía trong dự án này còn ngổn ngang máy móc, thiết bị thi công vào sáng 26/9. Tuy nhiên, tại công trình không có gắn bảng thông tin dự án và mã số văn bản giấy phép xây dựng của cơ quan chức năng.

The Adonis 1 là dự án căn hộ cao cấp tại số 31 Nguyên Hồng, quận Gò Vấp, do Công ty TNHH Nguyên Đô và Công ty cổ phần bất động sản Vạn Thịnh Hưng cùng làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích 1.300 m2, cao 13 tầng, 1 block. Giá do chủ đầu tư công bố 900-1.000 USD mỗi m2, đã bán 70% trên tổng số 63 căn hộ. Dự án đình trệ từ năm 2009 đến nay thì đổi tên và đang xây tường vây.

