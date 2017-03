Khách trong nước đi du lịch hè tăng vọt

Theo ông Đặng Trung Nghĩa, Phó Tổng Giám đốc Fiditour thì từ đầu tháng 6 đến hết tháng 8, công ty nhận đã nhận 26.300 khách, tăng gấp đôi so với thời điểm 2 tháng trước hè và tăng khoảng 21% so với cùng kỳ.



“Chúng tôi dự tính doanh thu năm 2010 ở mức khoảng 8 tỉ đồng nhưng tính đến thời điểm hiện nay, doanh thu đã vượt con số 10 tỉ đồng nhờ khách du lịch hè tăng mạnh”, ông Nghĩa nói.



Trong khi đó, Công ty du lịch Vòng Tròn Việt đã phục vụ được khoảng 5.000 khách, tăng 20% so với năm ngoái. Vietravel đã phục vụ cho 88.000 lượt khách chỉ trong 3 tháng 5,6,7, tăng 30% so với cùng kỳ.



“Đây là kết quả kinh doanh rất khả quan của công ty trong mùa du lịch hè năm nay”, ông Nguyễn Minh Mẫn, quyền Trưởng phòng truyền thông Vietravel, cho biết. Theo Vietravel, lượng khách đi du lịch trong tháng 8/2010 là sự chuyển dịch từ thị trường khách lẻ sang khách đoàn.



Theo Tổng cục Du lịch, việc thực hiện chương trình kích cầu du lịch, kết hợp với các hãng hàng không, khách sạn giảm giá và thậm chí các công ty du lịch đưa nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá tour, các chương trình rút thăm trúng thưởng… là nguyên nhân giúp khách du lịch hè tăng mạnh.





(Theo SaigonTimes)