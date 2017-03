Khai thuế qua mạng quá ít vì nỗi lo không gặp được cán bộ thuế

Theo ông Nguyễn Trọng Trí, giám đốc chi nhánh phía Nam của công ty cổ phần công nghệ thông tin Đông Nam Á (Seatech), để nộp một tờ khai thuế theo cách thông thường, tối thiểu doanh nghiệp phải mất thời gian hàng giờ, thậm chí nửa ngày và cả ngày trời nếu tờ khai không hợp lệ hoặc ở xa cơ quan thuế. “Thông thường những tờ khai không hợp lệ sẽ bị cán bộ thuế trả về ngay và không giải thích gì cả, để tránh làm mất thời gian của những người kế tiếp. Nếu ỷ y, nộp tờ khai vào chiều ngày 20, doanh nghiệp có thể bị trả về và phải chờ sang ngày 21”, ông Trí cho biết.



Đối với những tỉnh có địa bàn rộng, như Bình Dương chẳng hạn, không ít doanh nghiệp phải đi cả trăm cây số mới đến cơ quan thuế, chỉ để nộp tờ giấy rồi về. Với trường hợp này, doanh nghiệp phải mất trọn một buổi nếu suôn sẻ và khoảng 15 lít xăng (đi bằng xe ôtô). Ông Trí tính toán, bình quân mỗi tháng, mỗi doanh nghiệp chỉ cần tiết kiệm khoảng 50.000 đồng trong việc nộp tờ khai thuế, cả nước sẽ tiết kiệm được khoảng 25 tỉ đồng. Thực ra, với việc khai thuế qua mạng, doanh nghiệp chỉ cần bỏ ra chưa tới 100.000 đồng mỗi tháng, đồng thời không phải lo lắng vấn đề bị phạt do nộp trễ.



Cho đến thời điểm này, cả nước có 41 địa phương với hơn 100 chi cục thuế nhận tờ khai qua mạng. Khoảng 65.000 doanh nghiệp đăng ký khai thuế qua mạng với hơn 700.000 tờ khai, trong đó TP.HCM dẫn đầu với 35.000 doanh nghiệp, Hà Nội 18.000 doanh nghiệp, Bình Dương hơn 2.600 doanh nghiệp… Từ những con số trên có thể thấy, số lượng doanh nghiệp thực hiện khai thuế qua mạng còn quá ít so với thực tế. Chỉ riêng TP.HCM hiện có khoảng 120.000 – 150.000 doanh nghiệp đang hoạt động, ngoài ra mỗi tháng có hơn 10.000 doanh nghiệp thành lập mới.



Với việc khai thuế qua mạng, doanh nghiệp chỉ cần ba tới năm phút là có thể nộp tờ khai cho cơ quan thuế mà không phải mất thời gian và công sức như cách thông thường. Thay vì phải lên cơ quan thuế ngồi chờ đợi, doanh nghiệp chỉ cần ngồi ở nhà và chỉ cần một vài thao tác đơn giản là có thể hoàn tất thủ tục. Ngoài ra, doanh nghiệp có thể thực hiện việc này bất cứ lúc nào và bất cứ đâu.



Theo ông Trí, có bốn nguyên nhân khiến phần lớn doanh nghiệp chưa thực hiện khai thuế qua mạng. Thứ nhất là đây là một hình thức mới, còn lạ lẫm với nhiều người. Thứ hai là người kế toán của các doanh nghiệp thường cho rằng đi nộp sẽ không tốn chi phí. Thực chất so với khai thuế qua mạng sẽ rẻ hơn rất nhiều. Thứ ba là sợ khó. Tuy nhiên, ông Trí cho rằng, nếu ai đã biết sử dụng Gmail hay Yahoo Mail thì hoàn toàn có thể khai thuế qua mạng một cách dễ dàng. Cuối cùng và cũng là nguyên nhân quan trọng nhất, đó chính là nhiều người muốn khai thuế theo cách cũ để có cơ hội tiếp xúc với cán bộ thuế nhằm tạo mối thâm tình và có thể nhờ vả khi có sự cố. Mối lo này là có thật. Với nguyên nhân này, một lãnh đạo cục Thuế TP.HCM nói vui: “Doanh nghiệp không phải lo không gặp được cán bộ thuế, bởi khi tờ khai có vấn đề, doanh nghiệp sẽ có cơ hội gặp cán bộ thuế để làm quen!”





Theo Ca Hảo (SGTT)