Khát lao động, doanh nghiệp đua ưu đãi công nhân

Vẫn như mọi năm, nhiều doanh nghiệp ra Tết tuyển dụng lao động ồ ạt để kịp tiến độ các đơn hàng. Một phần do các công ty đã thiếu hụt sẵn lao động từ trước Tết; mặc khác, sau Tết công nhân không quay lại đầy đủ 100% khiến tình hình nhân sự vốn đã thiếu hụt nay càng trầm trọng thêm.



Ở khu chế xuất Tân Thuận, quận 7, hàng loạt công ty treo bảng tuyển người, đặc biệt là lao động phổ thông với số lượng cần bổ sung lên đến hàng trăm. Để lôi kéo lao động, nhiều nơi công bố các chế độ hấp dẫn như phụ cấp nhà ở, đi lại, xăng xe, đi du lịch hàng năm, thậm chí nâng ngày nghỉ phép lên 21 ngày (thay vì 12 ngày như đã áp dụng)...



Một công ty chuyên về lắp ráp linh kiện hộp số xe hơi ở khu chế xuất Tân Thuận ghi rõ, lương cơ bản cộng với phụ cấp dao động 3,8-4 triệu đồng (chưa tính tiền tăng ca). Tần ngần trước băng rôn tuyển dụng này hồi lâu, anh Trung, quê ở Tiền Giang chia sẻ: "Cả buổi sáng dạo vòng quanh khu chế xuất, tôi vẫn chưa quyết định nơi sẽ nộp đơn, bởi hỏi kỹ ra mới biết thực tế không như lời quảng cáo".



Anh lấy ví dụ, có nơi bảo thu nhập hàng tháng xấp xỉ 5 triệu đồng nhưng với điều kiện phải làm quần quật hơn 8 tiếng một ngày và kéo dài liên tục như thế. "Đó là mức cao nhất mà một lao động phổ thông như tôi được hưởng, nếu làm việc hết công suất, chứ không phải mức trung bình và không dễ dàng gì có được", anh nói.







Lao động nộp hồ sơ, chờ kết quả phỏng vấn ở một công ty tại khu chế xuất Tân Thuận. Ảnh: B.H

Lao động nộp hồ sơ, chờ kết quả phỏng vấn ở một công ty tại khu chế xuất Tân Thuận. Ảnh: B.H

Theo Bạch Hường (VNE)



Hiện việc tuyển dụng lao động diễn ra hàng ngày, chỉ cần giấy chứng minh, hộ khẩu, đơn xin việc, giấy khám sức khỏe là đã có bộ hồ sơ xin việc hợp lệ. Chỉ vào hàng chục bộ hồ sơ trên bàn, một nhân viên công ty chuyên về may mặc ở quận 12, TP HCM cho biết, sau Tết, lao động không trở lại làm việc đầy đủ nên công ty phải tuyển gấp để bù vào chỗ còn thiếu. Thời gian đào tạo sẽ gấp rút hơn trước, chỉ vài tuần là công nhân có thể bắt tay vào dây chuyền sản xuất. Vì thế, người lao động không cần tay nghề, kinh nghiệm cũng có khả năng trúng tuyển cao, miễn sao cần cù, siêng năng, sức khỏe tốt."Nộp đơn ở đâu cũng vậy, chế độ cũng xấp xỉ như nhau, bởi thời điểm này các công ty cạnh tranh trong việc thu hút lao động, nhất là người có tay nghề", giải thích với những lao động tìm hiểu về công việc, chính sách phúc lợi của công ty, vị này nói.Ông Nguyễn Tấn Định, Phó ban quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp TP HCM cho biết, không ít nơi thiếu hụt lao động sau Tết, nhưng không căng thẳng như mọi năm. Ông lấy ví dụ, năm nay, tỷ lệ lao động quay trở lại làm việc sau Tết tới 91,4%, trong khi năm ngoái khoảng 80-85%. Mặc khác, nhu cầu tuyển dụng 2012 giảm, doanh nghiệp cần khoảng 30.000 lao động, hạ gần một nửa so với năm ngoái.Ngoài ra, doanh nghiệp đã biết "chiều chuộng" người lao động nhiều hơn, nhất là sau khi thấm thía cảnh sau Tết cần người nhưng "bói" mãi không ra. Chính vì vậy, nhiều nơi quan tâm hơn đến người lao động, lương, thưởng, phúc lợi hợp lý để giữ chân họ. Có công ty ngoài việc hỗ trợ vé xe cho công nhân về quê ăn Tết còn bao luôn vé vào - điều ít xảy ra ở các năm trước.Điểm khác biệt so với mọi năm là nhiều nơi tổ chức thăm hỏi, chúc Tết, lì xì cho người lao động không những trước mà còn sau Tết. Thậm chí có nơi tổ chức các chương trình hoạt náo trong ngày đầu năm, tổ chức bốc thăm trúng thưởng với các phần quà như: xe máy, tivi, tủ lạnh... khiến người lao động thích thú, quay lại thành phố làm việc theo đúng thời gian quy định.Ông Phạm Xuân Hồng, Phó chủ tịch Hiệp hội dệt may Việt Nam cũng cho rằng, đơn hàng năm nay ổn định, công nhân sau Tết đã bắt tay ngay vào việc, chứ không có cảnh nhàn rỗi, thiếu việc nên lao động không "nhảy qua nhảy lại" như sau Tết các năm trước. Thế nhưng, việc tuyển dụng thời điểm vẫn phải triển khai (dù ít hay nhiều), bởi ít công ty có đủ 100% nhân lực cho sản xuất. Mặc khác, nhiều người có kế hoạch sinh con trong năm Nhâm Thìn, nên ngay từ bây giờ, công ty ông (May Sài Gòn 3) đã phải lên kế hoạch tuyển lao động.